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紐約增606死！　州長宣布禁足令二次延長至5月中：大眾運輸一律戴口罩

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▲紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲紐約州州長古莫表示，居家禁足令延長至5月中，接下來一切依數據決定。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約16日專電

新冠肺炎再奪美國紐約州606條人命，新增死亡數創10天來新低。即使疫情趨穩，州長古莫仍宣布，居家防疫延長至5月中，大眾交通工具乘客與駕駛都須以口罩等方式遮住口鼻。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，關閉學校與大量商家並要求民眾盡可能待在家的「紐約州暫停」（NYS on PAUSE）行政命令3月22日生效，先前延長到4月29日。為壓低病毒感染率，古莫（Andrew Cuomo）決定再次延長。

古莫今天簡報時宣布，「紐約州暫停」命令將延長到5月15日，並與鄰近州政府協調執行。紐約本週起與美東其他6州協調逐步重啟經濟，古莫未提及哪些州會配合紐約延長居家防疫措施。

這項決定意味紐約州未來一個月都無法讓經濟重上軌道，古莫說：「之後怎麼發展？我不知道，我們會依數據變化做決定。」

根據最新官方數據，紐約州累計1萬2192人因感染新冠肺炎不治身亡；昨天606人喪命，創5日以來新低。

愈來愈多數據顯示紐約州疫情已達高峰。住院患者總數3日移動均值下滑363人，連兩天降低；加護病房患者數量日減134人，疫情爆發以來首度顯著減少；插管的重症患者數量日減40人，6天來第5度減少。

不過，紐約州每天仍有約2000個新病例住院，代表病毒威脅未完全消除。

為防止疫情回溫，古莫昨天宣布，將要求民眾在無法保持6英尺（約183公分）社交距離的公共場合配戴口罩，或以布料遮住口鼻。他今天說明，無論地鐵、公車等大眾交通工具，或是Uber、Lyft等載客車輛，乘客與駕駛都須戴口罩或遮住口鼻。

這項行政命令預定美東時間17日晚間8時生效。

美國為防疫而犧牲經濟，過去4週超過2200萬人申請失業給付，寫下近代最慘紀錄。眼見經濟不斷惡化，白宮積極與商界領袖探討如何重啟經濟，美東7州與美西3州也各自協調區域經濟重啟方案。美國總統川普即將公布如何調整4月底期滿的聯邦防疫方針。

由於紐約州疫情嚴重，古莫表示，經濟邁向「新常態」將是漸進過程，商家須依民生必需程度分階段恢復營業，州政府正在探討如何在疫苗與有效療法問世前安全重啟經濟。

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