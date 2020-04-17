英禁足令延長3周！外交大臣提「解封5條件」　疫情後中國要回答問題

▲英國外相拉布宣布禁令延長3周。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國外交大臣（Dominic Raab）16日宣布，經政府評估現在解封時間過早，會危害大眾健康與經濟，因此延長3周，確切解封時程不明。此次疫情令全國經濟嚴重衰退，拉布也表示，中國之後必須要回答爆發自武漢的新冠肺炎如何擴散，還有原本是否可以避免等問題。

英國3月23日發布居家禁足令，政府採每3周進行檢討，判斷解封時機，不過英國當前確診人數已突破10萬，超過1.3萬人死亡，而且疫情仍在發展中，拉布16日下午在防疫記者會表示，目前還沒有看到感染率降到預期中的程度。

根據中央社報導，拉布指出，評估過後認為居家禁足令必須再延長3周，而解封前提必須達到5項條件，首先是國民健保署（NHS）沒有病患爆量，導致醫療系統癱瘓的疑慮；其次是每日死亡人數持續下降；第三則是出現有力的證據證明，感染率已經降低到「可控制的水準」；第四是篩檢量及個人防護裝備（PPE）沖走；第五則是在政策有任何改變的情況下，都不至於導致第二波的疫情爆發。

拉布表示過早解除禁令才是最糟糕的，因為會造成第二波大感染，本就緊繃的NHS和英國人民都會深受打擊。雖然暫定延長3周至5月，但拉布也明白告訴大家，政府現在無法提供確切解封時程表，必須依據綜合狀況而定。

另外中央社指出，拉布表示英國在從武漢撤回公民，以及採購物資情況都和中國合作良好，但當被問到未來是否會和中國「算總帳」時，他也回答這次危機過後，一切不會就這樣恢復往常，而必須問「疫情怎麼發生」、「疫情發生之初，中國是否夠避免大爆發」等問題。