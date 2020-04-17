創8年新高！勞動部統計「1.4萬人放無薪假」　竹科也暴增10倍

圖文／CTWANT

新冠肺炎影響，許多觀光業及餐飲業大受打擊。勞動部公布截至4月15日止，台灣實施無薪假企業有588家，影響勞工1.4萬多人，一周暴增220家，共6262人，增加速度快，無薪假人數續創8年新高。除了住宿餐飲及旅行社業者為重災區外，無薪假也波及到新竹科學園區，一周以來家數及人數都大增10倍。

據勞動部統計，放無薪假仍以住宿及餐飲業事業實施人數最多；科學園區無薪假的人數有明顯增多，中科179人，竹科704人。

勞動部針對無薪假勞工可以申請補貼，也特別推出「充電再出發訓練計畫」鼓勵在職勞工參加訓練課程，持續強化技能發展；另外，也有推出「安心即時上工計畫」，地方政府會提供符合公共利益的計時工作，並核給工作津貼，協助失業者維持經濟生活。

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竹科管理局說明如下：

1.由於新冠肺炎疫情衝擊，全球市場受到影響，園區部分廠商與員工協商實施暫時性的縮減工時措施。截止4月16日止共計8家申報，實施人數為743人，其中212人係因總公司在竹科一併申報，實際影響人數為531人。主要為生技、光電等科學事業，及園區內的旅行社、餐廳等服務產業。原因則是受到歐美各國停工、出入境管制影響，以及每年定期的淡旺季產能調配。

2.本局已於網站提供相關勞工訊息，如勞動部訓練計畫、安心就業計畫、安心即時上工計畫，協助勞工朋友獲得相關就業資訊，使勞工及時獲得相關協助。

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