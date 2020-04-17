路邊野餐　「E神」凱莉布魯克把兩顆「水蜜桃」擺桌上

▲▼「E神」凱莉布魯克在社群媒體上中分享了自己的「路邊野餐」照。（圖／翻攝自IG@ Kelly Brook)

國際中心／綜合報導

「好久不見」的性感女神凱莉布魯克(Kelly Brook)。最近社群媒體上中分享了自己的近照。只見一臉淡裝妝的她，身穿一件超迷你的「牙線比基尼」，裸露上身趴在一張路邊野餐的長木桌上， 震撼的畫面讓她的粉絲看得望眼欲穿、熱血沸騰。

今年「四十一枝花」的凱莉原本是超級女模、時尚達人兼性感女神。由於她擁有超火辣身材以及美、好、挺的上圍，因此中文媒體曾封她為「E奶波神」，簡稱「E神」。 2005年，她獲男仕雜誌FHM選為「全球最性感女神」的第一名。從自1998年至2015年，她都連續入選該雜誌的「全球百大最性感女神榜」。

事實上，外媒三不五時還會報導她的八卦和PO辣照，「凱姐」也一直都有透過社群跟她的粉絲保持聯絡。只是，對中文媒體讀者來說，自從2015年她演完電影《3D食人魚》後，可能忙著談戀愛的關係，三不五時躲起來，華媒就沒有報導太多關於她的消息了。所以前面才會說「好久不見」。

不過， 她這次在IG曬辣照可謂落足「重本」，只她上身全裸，僅用手臂遮住重要部位， 兩顆「水蜜桃」就這樣大剌剌的擺在餐桌上。當然，「水蜜桃姐姐」這項「阿莎力」舉動，也獲得粉絲們的瘋狂按讚。

從1997到2004年，凱莉布魯克交往的男友是著名動作片明星傑森史塔森。兩人分手後，凱莉一度跟在電影《荒島驚魂》裡合作、也是《鐵達尼號》裡的著名反派比利贊恩(Billy Zane)交往，這段戀情直到2008年結束。後來又經過幾癖風幾度霜，凱莉在2015年認識法國男模傑瑞米帕瑞斯(Jeremy Parisi)，目前兩人仍是戀愛ing中。