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地表最殘暴黑幫「超認真防疫」　薩爾瓦多破紀錄…連2天沒謀殺案

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▲▼薩爾瓦多一名MS-13幫派成員被警方逮捕,2017/08/11。（圖／路透）

▲薩爾瓦多MS-13幫派被警方逮捕。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

中美洲國家薩爾瓦多向來黑幫橫行、暴力猖獗，又稱西方媒體稱為「世界最危險國家」，也是拉美難民潮的源頭之一。但外媒近日驚訝發現，當地兇殺案自3月份以來急速下降，最近48小時內甚至出現首次「連續兩天沒人被殺」奇景，而背後原因，竟是幫派出馬「確保」民眾都乖乖在家隔離。

根據《洛杉磯時報》、《每日郵報》報導，因應新冠肺炎疫情威脅，薩爾瓦多自3月22日起頒佈30天禁足令，總統布克爾宣布國家進入緊急狀態，呼籲民眾待在家中保持社交距離。

而原本橫行街頭的薩爾瓦多各大幫派也立刻響應，利用威脅、毆打等方式「確保」每個人都有乖乖遵守隔離規定。薩爾瓦多幫派甚至公布影片，影片中有人打破宵禁偷溜出門，結果遭蒙面人痛打教訓，藉此達到殺雞儆猴目的。

除了公務員、醫護、軍警、食品經銷、能源業等必要工作人士外，薩爾瓦多每戶家庭只允許1人離家採購必需品。黑幫甚至利用罐頭語音簡訊，語帶威脅地向民眾表示，「我們不想在街上看見任何人，如果您要外出，最好只是去商店買東西，而且最好戴上口罩。」

報導指，這些黑幫成員帶多來自Barrio 18或MS-13這兩大幫派。儘管薩爾瓦多警方與黑幫並未宣布「休戰」，但近期薩國的謀殺案發生率已經顯著減少，街頭也寧靜許多。

薩爾瓦多當局表示，謀殺案從2月份的114起急劇下降至3月份的65起，且已經連續兩天沒有出現任何謀殺案，「這是我們記憶中的第一次。」

全球新冠肺炎疫情已經造成約200萬人感染、超過13萬人死亡，但根據美國約翰霍普金斯大學即時統計數據，薩爾瓦多僅有164人確診、6人死亡。

25歲貨運司機米格爾（Miguel）表示，「他們說，不希望這裡有人感染病毒。人們不怕警察，但怕幫派。」但也有居民認為，一旦疫情過去，幫派又會開始向店家和計程車司機勒索保護費，罪案也會重新增加。一名化名拉斐爾（Rafael）的理髮師說，「我認為隔離結束後兇殺案會大增，因為幫派殺死所有不付錢的人。」

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