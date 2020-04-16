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台積電下修全年展望年成長15-18%　資本支出維持不變

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台積電3月營收1135.2億元　年增42%

▲台積電因疫情影響，下修全年展望。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（16）日下修全年展望，因新冠肺炎（Covid-19）影響終端需求，下修全年展望，從原本的成長兩成，下修至中十位數與高十位數之間（mid-to-high-teen），即15%-18%之間。然而，因先進製程布建進度大致上不變，資本支出仍維持在150億美元-160億美元之間。

展望全年，台積電總裁魏哲家表示，因病毒讓終端及消費性電子產品需求轉保守，因此全球半導體市場、晶圓代工產業及台積電全年展望皆下修。

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針對半導體市場，先前預估今年將一掃低迷，全年成長8%，受到疫情影響，下修至些微衰退甚至負成長；晶圓代工產業則由原本的年成長17%，下調至高個位數及雙位數（high-single-to-teen）的年成長；台積電則優於業界，全年將介於中十位數與高十位數之間（mid-to-high-teen）。

對於今年原先看好的5G手機業務，魏哲家表示，全球出貨量預估有高個位數下滑（high single digit decline），5G手機則維持原本的中十位數（mid-teens）、約15%的滲透率。雖然5G手機出貨量下滑，但因為每隻5G手機的矽晶圓密度（silicon content）高，全年業績仍維持雙位數成長，並看好未來幾年的5G手機滲透率。

從台積電四大平台全年展望來看，也受到疫情影響有所調整。智慧手機業務在上季法說會原預估年成長20%、HPC成長20%、IOT和車用則成長中十位數（mid-teen），今日魏哲家表示，智慧手機和HPC會高於台積電今年成長（15%-18%），IoT則和公司年成長差不多，車用業務則低於公司平均。

魏哲家指出，除了5G手機滲透率佳，受惠5G 、CPU、AI、networking等遠距需求，HPC同為台積電長線動能，台積電長期的年複合成長率仍為5%-10%。

針對資本支出維持不變，魏哲家表示，由於支出用於先進製程，包括5奈米和3奈米，前者本月已經量產，且預估今年營收占比將提升至10%以上；3奈米則是預計2021年試產，2022年下半年量產。兩者優先導入都是手機和HPC相關應用。

魏哲家強調，上述預估皆在6月疫情能穩定前提下，如果屆時疫情尚未趨緩，會在調整全年展望及資本支出。

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