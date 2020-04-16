華為禁令再起　台積電：會讓衝擊減到最低

▲近期半導體市場再傳出美國對華為擬定新的貿易限制。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

針對近期市場再傳出美國禁止華為限制措施，台積電（2330）董事長劉德音今（16）日表示，美國貿易限制始終還在變動，短期沒有任何改變，未來如有任何影響，會盡力讓衝擊減到最低（minimize the impact）。

近一個月來，有關美國對中國廠商限制消息再起。2月時傳出，美國商務部草擬「外國直接產品規定」，要全球使用美國設備的晶片廠須取得許可，才能替華為製造晶片；近期更傳出，美國政府高層已同意，將限制全球向華為供應晶片，尤其針對台積電限制出貨華為。

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台積電向來不針對單一客戶評論，然而劉德音今日表示，對於貿易相關規範尚未定案，仍在擬定階段，即便定案後，台積電可能會有短期衝擊，但會透過調整供應鏈，讓衝擊減到最低。

台積電財務長黃仁昭表示，台積電對於貿易限制會怎麼改還不清楚，但從產業生態來看，一個客戶的市占率下滑，台積電是大家的代工廠，會有另一客戶取代、平衡。

另有市場傳聞，華為因美國禁令轉單中國半導體廠中芯（SMIC），對此，台積電總裁魏哲家表示，他目前沒有看到中芯有瓜分到任何市占，即使中國大陸的晶圓代工廠很有野心，但台積電在這方面競爭能力還不錯（compete ver well）。

另外，貿易戰延伸出台積電是否該往美國設廠問題，劉德音表示有三大考慮。第一，投資報酬是否可行。第二，供應鏈是否成形。第三，要有碩博士的強大研究人才，才能提供技術服務。