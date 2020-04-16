花旗、高盛、美銀Q1獲利均腰斬　因大幅提列貸款損失準備金

▲華爾街的銀行都在為缺乏資金的消費者大量違約做準備。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

美股財報季本周開跑，華爾街大咖花旗、高盛及美國銀行已於15日分別公布了2020年第一季財報，不過為因應未來疫情所造成的貸款違約，各銀行皆提撥了大量壞帳，上季獲利均有近50%的降幅。

綜合外電報導，華爾街的銀行都在為缺乏資金的消費者大量違約做準備。為因應疫情可能造成的貸款損失，花旗於上季提撥了48.9億美元準備金，高盛提撥了9.37億美元的貸款損失準備金，而美銀同樣提撥了36億美元貸款損失準備金，此舉也造成銀行Q1獲利下滑。

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花旗周三公布第一季獲利銳減46%至25.2億美元，低於去年同期的47.1億美元；營收年增12%至207億美元，高於去年同期的185.76億美元。

花旗執行長Michael Corbat表示，該公司第一季獲利財報受到新冠肺炎大流行的嚴重影響，「不斷惡化的經濟前景以及當前的預期信用損失（CECL），使我們提撥了大量的貸款損失準備金。」

花旗指出，提撥的48.9億美元準備金中，有一半是為美國信用卡業務，而撥備增加則導致花旗美國業務第一季度虧損8.37億美元。據該公司說法，其虧損預期是基於失業率上升和國內生產總值(GDP)下降等因素，而這兩方面的前景都在惡化。

高盛昨日也發布Q1財報，由於資產管理部門業績受到新冠肺炎疫情重創，其Q1獲利年減46%至11.2億美元；不過在貿易部門的助力下，高盛Q1整體營收增至87.4億元，超過華爾街預期。

高盛執行長David Solomon表示，該公司「不可避免地受到與冠肺炎疫情爆發有關的經濟混亂的影響」，不過該公司相信，隨著疫情遏止疫情的公共政策措施更加穩固，「我們公司將處於有利地位。」高盛上季提撥的貸款損失準備金僅9.37億美元，較同行相比少得多。

至於美國銀行方面，其Q1獲利下滑45%至40.1億美元，每股盈餘40美分，低於華爾街平均預期的46美分；上季營收則為228億美元，符合市場預期。

美銀財務長Paul Donofrio指出，今年貸款損失將攀升，且可能會持續至2021年。在Fed上個月降息後，更低的利率將打壓該公司的淨利息收入，這是貸方收入的主要驅動力之一。美銀上季提撥36億美元貸款損失準備金，執行長Brian Moynihan表示，「儘管增加了貸款損失準備金，但我們這季仍賺了40億美元，維持我們最嚴格資本規定的重要緩衝。」

摩根大通（JPMorgan Chase）及富國銀行（Wells Fargo）周二（14日）也發布了Q1財報，其中摩根大通獲利年減近70%，而富國銀行獲利更暴跌89%。主要原因同樣在於提撥了高額的貸款損失準備金。