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跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

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▲經濟部投資台灣事務所今（16）日通過半導體供應鏈晶元光電、欣銓科技、全智科技、誠遠科技將斥資逾172億元在台擴產。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部投資台灣事務所今（16）日通過半導體供應鏈晶元光電、欣銓科技、全智科技、誠遠科技將斥資逾172億元在台擴產。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投資台灣事務所今（16）日通過最新投資案，受惠半導體產業上下游生產供應鏈完整，促使更多國際大廠轉向對臺下單，半導體供應鏈晶元光電、欣銓科技、全智科技、誠遠科技將斥資逾172億元在台擴產。

LED磊晶廠龍頭晶元光電將斥資54億元將大部分Mini-LED產能建置在台灣，中國廠區因應在地客戶需求亦有小量產能的規劃，未來將視客戶需求進行擴產。規劃於今年至明年上半年間，利用中科及南科現有廠房新建/改建高規格無塵室，以擴大智慧自動化產線，打造高階產品生產基地，此次投資預計將可增加約150個本國工作機會。

請繼續往下閱讀...

半導體測試大廠欣銓科技也將投入逾62億元擴建廠房、購置機器設備，並招聘80名優秀的本國半導體及AI自動化人才，陸續針對現有廠房進行產線擴充升級，全面建構積體電路晶圓及成品測試自動化與智慧化。

全智科技深耕無線通訊系統相關半導體測試服務，為了迎接5G、物聯網驅動的半導體產業應用商機，除了斥資逾49億元擴建新竹科學園區廠房、持續投入自動化製造，亦拓展智慧型手機、資料中心、基地台、用戶終端設備、穿戴裝置、車用雷達、車載通訊系統等高成長市場之相關元件關鍵技術研發與生產，提升核心競爭力，將可創造115個本國工作機會。

誠遠科技長期提供類比IC晶圓與IC成品測試代工服務，產品應用於智慧手持裝置、液晶面板與聯網電視等，主要客戶為了分散風險調整生產佈局，提高對臺灣產能需求，為了因應訂單增長，誠遠將擴大投資逾6億元在新竹廠強化設備，招募69名本國人才，以提高穩定、具競爭力的IC測試產能。

依據經濟部統計，目前「投資臺灣三大方案」已帶動433家企業約9,627億元投資，創造79,184個本國就業機會。其中180家臺商回流約7,514億元，帶來61,450個就業機會；58家根留臺灣企業投資約1, 244億元，可創造9,557個本國就業機會，後續尚有74家企業排隊待審。

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