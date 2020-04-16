沈榮津今邀服務業喝咖啡　20位員工規模可補助逾60萬元...力拚四月底入帳！

▲經濟部長沈榮津今（16）日邀請婚紗、洗衣及商圈等服務業者喝咖啡，宣佈政府力拚紓困金四月底入帳，以減輕業者營運資金缺口的壓力。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重擊內需型產業營運，經濟部長沈榮津今（16）日邀請婚紗、洗衣及商圈等服務業者喝咖啡，宣佈下周就啟動預審制度，力拚紓困金四月底入帳，以期減輕營運資金缺口的壓力，並承諾政府力挺企業會「挺到底」。

依據經濟部規劃，針對營業額衰退逾五成的「內需艱困產業」共有三項直接紓困方案，包括四成薪資補貼、上限二萬元，補助期間為四到六月；以及每位正職員工一萬元的一次性補貼；加上水電減免七折，水費上限兩萬、電費上限三十萬元。

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沈榮津表示，受到疫情衝擊，全台國際型商圈業績衰退上看八至九成，婚紗、會展與洗衣產業也都受到影響，政府推動紓困2.0，今天出席的業者也都響應政府不減薪、不裁員、不放無薪假，讓他直呼「揪感心」。

經濟部表示，第二波特別預算經費調撥雖然尚須作業時間，但經濟部已盤點近七十億元可立即運用，若以一家正職二十名員工的中型餐飲業計算，可一次性獲得約六十餘萬元挹注；包括四成薪資補貼每人約一．六萬到二萬元，以及每人一萬元的一次性補貼，還有水電減免約二到三萬元。