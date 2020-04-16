小老闆50萬紓困貸款最快下周上路　路邊賣雞蛋糕也適用

▲針對小規模營業人提供50萬元以下小額貸款，最快下周可開始受理申請。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，政府對小規模營業人提供50萬元以下小額貸款的利多方案，金管會主委顧立雄今（16）日表示，將推動簡易式信用評分表，最快3個工作天可核貸，預計下周可開始受理申請。

金管會主委顧立雄今天在政院時表示，針對小規模營業人50萬元以下快速核貸，免用財務報表或401報表，將用簡易式信用評分表替代，初估可涵蓋8成5的小規模營業人，而貸款資金從央行轉融通2,000億元中挪出1,000億元，不需動用銀行資金，最快下周上路。

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金管會銀行局進一步說明，所謂的小規模營業人指的是每月營業額不到20萬元，也就是免用統一發票，像是早餐店、路邊賣珍奶、雞蛋糕攤販等，由於營業規模小，因此每戶貸款額度最高為50萬元，因此為讓小規模營業人盡快取得資金，與銀行、信保討論後決定採用較簡易的信用評分方式來辦理。

銀行局指出，小規模營業人紓困貸款，只要有參加中小信保的銀行都可適用，大部分國銀都有參加，貸款銀行不須詢問資金用途，會依簡易式信用評分表計算一個分數，達到某分數以上，中小信保也願意十成保證，銀行屆時也會核貸。

銀行局也提及，若小規模營業人無法還款，信保就要承擔100%的損失，因此中小信保仍得靠銀行計算出的分數決定是否擔保，而簡易式信用評分表主要有5項，首先是設立期間，其次為負責人從事該業務有多久的時間，第三是負責人在聯徵紀錄，第四為擔保情形，最後一項則是營業狀況，也就是銀行可到現場訪視，或這期是否有繳稅來檢視。

至於若為信用小白的負責人，銀行局表示，儘管信用小白在聯徵中心沒有資料，但在簡易評分表中也會得出一個分數，再由銀行決定是否要送信保，若沒有達到某分數的話，中小信保可能也不會同意。