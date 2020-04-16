中銀台北人民幣專案利率大幅下調　各天期利率跌破2%

▲ 人民幣牌告利率可能大幅下調。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（16）日公布3月銀行辦理人民幣業務概況，其中銀行各天期人民幣最優牌告利率、中國銀行台北分行對參加行利率皆往下調整。

根據央行公布之人民幣業務統計數據，在人民幣存款餘額部分，3月DBU人民幣存款餘額2205.29億元（人民幣，下同）、較2月增加6.72億元或0.31%，OBU存款餘額315.98億元、較2月減少4.76億元或1.48%，合計總共為2521.27億、較2月增加了1.96億元或0.08%。

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央行外匯局行務委員表示，DBU減少主要是保險公司收回投資人民幣債券款項，以及電子業或化工業出口貨款收入，使存款餘額增加；OBU則因大部分是台商資金調度帳戶，存款減少也是因電子業支付三角貿易貨款。

在貼現及放款變動金額不大、幅度也不高，DBU貼現及放款為4.34億元、OBU為154.31億元，皆較2月減少，合計為158.65億元、減少15億或8.64%。

匯款總額部分，DBU匯款總額為810.87億元，較2月減少24.49億元或2.93%；OBU匯款總額為540.81億元，較2月增加107.55億元或24.82%，合計匯款總額為1351.68億元、增加83.06億元或6.55%。

行務委員指出，DBU匯款總額微幅減少，至於OBU增加107.55億元，主因是台商三角貿易貨款支付，過程會有資金調度，促使匯款金額增加。

人民幣各天期的最優定存牌告利率皆較2月底下滑，今日1個月期最高牌告利率為兆豐銀2.1%、3個月期為兆豐銀2.4%，6個月期為上海商銀2.48%、9個月期為合庫銀1.6%，1年期為陽信商銀2.45%，其中除了三個月期之外，其它天期的最優利率皆較2月下滑。

另一方面，中國銀行台北分行對參加行專案利率大幅下調，今日專案利率1個月期為0.59%、3個月期為0.95%、6個月期為1.09%、9個月期為1.27%、1年期為1.32%。

央行行委表示，主要是人行致力寬鬆供給市場充分的流動性，加上人行昨日再度下調利率，促使各天期利率與2月相較下調了1.11~1.32%不等，其中以1個月期下調1.32%為最多。另外，中銀台北對參加行的專案利率雖全面大幅下調，但目前尚未在銀行利率中反應出來，估計再過幾天，國銀利率也會跟著下調。