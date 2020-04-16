「2020智慧城市展」改為線上展覽　為期半年推虛實整合展

▲智慧城市展改為線上展覽。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導



台北電腦公會今（16）日宣布，原訂於7月1日舉辦的「2020智慧城市論壇暨展覽」(簡稱智慧城市展，SCSE)，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，正式改為線上展覽，從7月1日到12月底為期半年，採取數位化方式展出，以減低社區感染的風險。

台北電腦公會表示，基於維護參展廠商與國內外訪客健康安全與整體展出的效益，並依據3月25日政府中央流行疫情指揮中心宣布，自即日起，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。

台北電腦公會指出，這次展會的共同主辦單位「臺北市政府」、「桃園市政府」與「台北市電腦公會」從4月8日至15日，向今年度參展的336家廠商與相關單位進行問卷調查，並經由「台灣智慧城市產業聯盟」的討論，決議智慧城市展採取數位化方式展出。

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台北電腦公會分享，智慧城市線上展會活動將展出的內容，包括智慧科技應用的解決方案、各應用領域專業論壇、首長高峰會、商機媒合會及特別活動等服務，展現智慧城市展專業品牌形象及六年來所蒐集建置的精準的國內外城市首長暨買主資料庫，爭取更多國內外資源與商機。