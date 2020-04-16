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泰國人「真的只讀8行字」　網紅一看中國大使館發言「直接滑掉」：太長了啦

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▲▼娘娘回應中國駐泰大使館發言。（圖／翻攝臉書粉專「Alizabeth 娘娘」）

 ▲娘娘幽默回應中國駐泰大使館發言。（圖／翻攝臉書粉專「Alizabeth 娘娘」）

記者柯振中／綜合報導

中泰網友近日在網路上大戰，事情延燒得沸沸揚揚，泰國華裔往紅「Alizabeth 娘娘」拍片大酸中國網友，中國駐泰大使館也出面回應。隨後，有人將中國駐泰大使館的發言傳給娘娘看，娘娘依舊拍影片回應，無厘頭的風格再度引起網友爆笑。

泰國男星Bright主演BL劇《因為我們天生一對》（中國大陸翻譯：假偶天成）爆紅，言論受到關注，近日他因稱女友「台灣女孩」，被中國網友撻伐，意外引起網路世界的「中泰大戰」。

由於中泰網友大戰相當激烈，讓娘娘感到相當痛心，因此在臉書上拍影片回應，「難道中泰不再是一家親了嗎？」此外，不少中國網友嗆泰國「不發達、落後」，娘娘也火辣回應，到泰國旅遊、讀書、工作、撈錢，甚至移居泰國的，「最多的不就是中國人嗎」，希望中國網友謾罵以前，可以先思考一下。

娘娘還說，可能中國網友不了解，有研究顯示，泰國人每年平均閱讀的量約為8行字，因此中國網友花了許多時間，寫了很長的文章來罵泰國，「泰國人真的不會看完，相信我！」

▼針對近來中泰大戰，中國駐泰大使館回應。（圖／翻攝自中國駐泰國大使館臉書）

▲針對近來中泰大戰，中國駐泰大使館回應。（圖／翻攝自中國駐泰國大使館臉書）

對於中泰大戰的事件，中國駐泰大使館也進行回應，一中原則不容置疑，中方堅決反對任何人在任何場合，發表任何有悖一中原則的錯誤言論，這也是泰國政府、廣大泰國人民長期堅持的既定立場，「網路上的個別雜音，只能反映其偏見與無知，代表不了泰國政府的既定立場和泰國主流民意。」

由於娘娘的嗆辣回應深得網友喜愛，中國駐泰大使館的言論發表後，立刻有網友將該言論轉給娘娘看。不過，娘娘只看了約3秒的時間，就把文章滑掉，轉頭說「太長了，我不想看，最後祝大家宋干節（潑水節）快樂」，完全與「泰國人真的不會看完」的看法相符。

娘娘的影片發出後，讓許多網友笑翻，不少人紛紛在影片底下留言。網友笑慘回應，「你真的太可愛了，哈哈，宋干節快樂」、「娘娘～我真以為要講心得～泰佩服了」、「你怎麼這麼可愛啦」、「欸什麼啦哪有人醬的啦」、「一看馬上變成娘娘的粉絲啊。」

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