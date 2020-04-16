「瑞德西韋」中國臨床實驗終止！製藥公司股價重挫4%...分析師驚嘆了

▲瑞德西韋。（圖／中研院提供）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒全球，日前就有研究結果顯示，68%重症患者使用「瑞德西韋（remdesivir）」後能改善病情。不過，該藥物在中國進行的兩項臨床試驗已於昨（15）日正式提前結束。消息傳出後，「瑞德西韋」製藥公司美國吉利德收盤股價下跌4.01%。對此，分析師驚嘆，沒想到瑞德西韋居然成了「中美角力的犧牲品」。

據《澎湃新聞》報導，臨床實驗網站「ClinicalTrials.gov」於15日更新的資料顯示，瑞德西韋在中國新冠肺炎成人重症試驗狀態為「終止」，原因顯示為，「中國的新冠肺炎疫情已經得到良好控制，目前沒有符合條件的患者入組。」

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對此，製藥公司美國吉利德表示，他們被告知，由於參與臨床實驗人數低，由中骨研究機構領頭的瑞德西韋，針對新冠肺炎重症患者和輕中症患者的兩項臨床研究已提前終止，「我們期待著這些數據的發表和對結果的深入評審」。消息一出，吉利德股價15日暴跌4.01%，收盤價在74.63美元。

對此，摩爾證券分析師郭哲榮表示，他覺得有點誇張，因為明明中國的兩項瑞德西韋實驗負責人曹彬醫生，之前就有說過重症的實驗病患人數已收集233例，並可達中期分析，結果吉利德卻被告知暫停兩項臨床試驗，因此讓他直嘆「瑞德西韋居然成了中美角力的犧牲品」。

其實，吉利德還說，他們認為找到新冠肺炎的治療方法對於患者、醫護人員和社區抗擊這種病毒非常重要。正在透過多項進行中的研究，快速而審慎地確定瑞德西韋的安全性和有效性，並預計，在未來幾周內將獲得由吉利德發起的三期臨床試驗的數據。

▲瑞德西韋 。（圖／記者崔至雲攝）



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