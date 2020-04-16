遠距應用+5G手機出貨支撐淡季　台積電Q2營收估站穩3000億元





▲台積電今日釋出第二季財測，營收估計站穩3000億元高檔之上。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（16）日舉行法說會釋出第2季財測，預估合併營收預計介於101億美元到104億美元之間；若以新台幣30元兌1美元匯率假設，營收將介於新台幣3030億元到3120億元之間，季減2%或增加0.4%；毛利率預計介於50%到52%之間，和第一季約略持平；營業利益率預計介於39%到41%之間，較第一季略減。

台積電第1季合併營收約3106億元，季減2.1%、年增42%；毛利率和營益率方面，第1季毛利率為51.8%，較上季50.2%增加1.6個百分點；營益率為41.4%，較上季39.16%減少2.24個百分點；稅後純益率則為37.7%。

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台積電原預估財測，第1季營收在102至103億美元，較2019年第4季減少約0.8%至1.8%，若以1美元兌換新台幣 29.9 元的匯率計算，營收約為新台幣3049.8億元至3079.7億元；毛利率及營益率方面，台積電原先預估，因產能利用率提升，毛利率估48.5-50.5%，營益率估37.5-39.5%，三項皆超越高標。

台積電財務長黃仁昭表示，受惠於高效能運算（HPC）像是遠距相關應用需求提升及5G智慧型手機持續出貨，第一季營收減少幅度低於季節性因素帶來之影響。展望第二季，預期行動裝置產品需求較弱，但因5G持續布建及高效能運算相關產品的推出而相互抵銷，第二季業績表現將保持平穩。