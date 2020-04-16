漢來美食每股發股利7元　下半年再添二大新品牌搶市

▲漢來美食旗下漢來海港積極突圍，旗下各餐廳自1月底起推出便當、合菜、冷凍熟食外賣，至今已邁入4.0版本搶市。（圖／漢來美食提供）

記者林淑慧／台北報導

漢來美食今（16）日召開董事會，通過發放每股現金股利7元，以今日收盤價115.5元計算，殖利率6％超過市場水準；另外，集團預計於今年下半年再開出二個中餐新品牌，展店腳步仍按照計劃進行不停歇。

漢來美食主管表示，董事會通過今年仍然維持穩定的股利政策，將發放每股現金股利7元（來自應稅盈餘4.918元、免稅資本公積2.082元），以108年每股盈餘7.2元來看，配發率達97%，維持三年來均超過90%以上的配發率。

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雖然面臨疫情期間來客數銳減，漢來美食旗下餐廳漢來海港自助餐系列分店依然維持品牌既定的推廣活動。在展店規劃方面，下半年預計再開出雞湯、烤鴨等中餐新品牌，五梅先生與上海湯包也將各展一家店。

另外，漢來大飯店本館十樓的四間餐廳也於今日開始整修，預計七月重新開幕搶市；自助餐業務方面，原本北部今年再展一間店，但因與商場業者仍在討論中，展店計劃將延至明年。

漢來美食表示，為力保今年在受到疫情強烈影響的情況下仍能有所獲利，集團旗下各事業體也展開所有可能的應變作為，積極推出外賣餐食和冷凍食品，同時也縮短餐廳的營運時間，以節省相關營運支出。