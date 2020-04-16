避免連假成防疫破口！永豐金超前部署　5月起啟動彈性上班

▲永豐金控宣布5月起啟動彈性上班。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

近日台灣的新冠肺炎（COVID-19）疫情雖獲得控制，但是防疫工作仍不可鬆懈，永豐金總經理朱士廷宣布，啟動彈性上班制度，預計5月1日起開始實施，期望透過員工分時段上下班，避免大眾運輸擁擠人群，減少感染機會。

根據永豐金統計，旗下各子公司約有三成人力納入彈性上班，此外所有員工也已經分批完成在家上班演練，一旦啟動封城、禁足，永豐員工也可以隔離上班，持續落實「營業不中斷」。

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同時，除了彈性上班之外，接下來五一勞動節連假、端午節連假，民眾都會去國內各大景點旅遊，對於台灣的防疫工作也是一大挑戰。為了防止出遊而造成防疫破口，朱士廷指出，永豐金也提出相對應的機制，在連假之前就做好旅遊通報機制。

所謂的旅遊通報機制是，永豐金在連假之前就先做好員工的旅遊安排（計畫）調查，了解員工在假日的流動狀況，如果有緊急狀況永豐金也能快速因應、做好相對應的措施，所以永豐金也希望員工在連續假期有跨縣市移動、有留宿計畫者，都務必要確實通報規劃內容，作為防疫的參考。

朱士廷表示，所有的防疫提前準備，皆以保障員工及客戶的安全為前提，並維持業務正常營運及股東權益，與台灣一起攜手走過這段艱辛時刻。

