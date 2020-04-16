美光因應疫情發一次性津貼　台灣員工6400人受惠、一人領15000元





▲美光總裁Sanjay Meherotra。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體大廠美光（Micron）日前宣布針對新冠肺炎（COVID-19）疫情不同程度影響的對象提供援助，美光今（16）日表示，台灣員工共有8000人，預計有八成的同仁即6400人受惠，每人15000元的補助金，預計4月底隨薪資入帳。

美光日前宣布，要提撥3500萬美元（約新台幣10.68億元），對受新冠肺炎疫情提供援助，對象包括員工、中小企業、醫療機構、學校機構等。

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針對員工方面，美光將發放一次性的補助金給員工，凡年薪低於10萬美元美國團隊成員都將收到1000美元的補助款，全球共有37000人，約有68%的員工、即25000人受惠；而台灣分公司則有6400人受惠。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra表示，隨著新冠病毒疫情顯著蔓延，美光加速提供資金、資源與支援給深受這場健康危機影響的人們。

針對學校機構，美光基金會設立1000 萬美元救濟金，將用於支援如食物銀行和學校營養午餐計畫、健康設施和線上學習資源等一系列慈善機構與計畫。

此外，美光對所有透過Micron Gives慈善計畫指定新冠病毒捐款，將實施2:1公司配捐。為依據計畫向社會提供更多資源，美光將提供多達30萬個防護口罩給當地醫療機構，並在醫院不勝負荷時，提供美光廠區作為額外醫療場地。

美光基金會執行董事Dee Mooney表示，美光基金會已啟動全球夥伴網路，確保所有投入的資源都能快速且有效地被利用。

