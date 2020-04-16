義大利一醫院呼喊佛奇：如果川普炒你魷魚，我們聘請你

▲川普抱怨佛奇受到媒體過多的關注，明顯是吃味。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

據 「美聯社」報導，義大利一家主要的傳染病醫院周三(15日)提出， 如果川普將美國「國家過敏及傳染病研究所」所長佛奇(Anthony Fauci)從白宮新冠病毒工作組中除名，他們將聘請福奇擔任顧問。理由很簡單：「因為世界需要佛奇！」

羅馬Lazzaro Spallanzani醫院的醫生伊波利多(Giuseppe Ippolito)接受「美聯社」訪問時表示，沒有人比佛奇更瞭解傳染病。他說：「沒有人能像佛奇撰寫出那樣的醫學史和傳染病史。也沒有人能像他那樣善於破解並書寫出傳染病的秘密。」 伊波利多給義大利總統和其他官員寫了一封信，說義大利應該張開雙臂歡迎佛奇。義大利是歐洲疫情的震央，Lazzaro Spallanzani醫院收治了該國的第一批病人。

報導指出，周三公開的這封信讚揚了佛奇的專業知識、經驗、領導能力，以及他對Lazzaro Spallanzani及世界各地醫院「慷慨無私的幫助」。 伊波利多說，如果川普把佛奇從美國特別工作組除名，「不僅對美國，對整個國際社會都將是災難性的消息」。

佛奇曾告訴美國「有線電視新聞網」(CNN)，如果早一點啟動防疫工作，減少病毒感染，美國「顯然」可以讓更多的人活下來。川普對此事的回應是轉發了一則推文，當中包括一句話：「該是時候解雇佛奇了。」

本周一，川普堅稱佛奇不會被炒魷魚。但接近白宮的共和黨消息人士爆料說，川普抱怨佛奇受到媒體過多的關注，曾有意讓他不再參加特別工作組的例行簡報會。

報導稱，伊波利多在信中說，義大利將很欣賞佛奇的專業知識。他的信同時寄給了義大利總統馬塔雷拉及義大利總理孔蒂。衛生部長、外交部長以及地方當局也收到了副本。

伊波利多在信中寫道：「Lazzaro Spallanzani醫院若邀得佛奇擔任顧問將是無比的榮幸。義大利政府「更可以受益於他的高瞻遠矚和專業知識」。