　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

公股銀加速貸！企業紓困貸款　百萬元內7工作天內核貸

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 理財,小資,籌錢,分期,貸款（圖／pexels）

▲公股銀幫企業紓困，核貸速度加速（圖／pexels）

記者吳靜君／台北報導

財政部次長吳自心表示，財政部旗下的公股銀行協助企業所需的資金紓困貸款，或者因應各部會所提出的紓困振興辦法，秉持「從寬、從快、從簡」原則，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，企業紓困貸款只要100萬元之內，7個工作天內就能核貸。

行政院今（16）日舉行「個人紓困措施」記者會，財政部要求公股銀行積極配合各部會所定紓困振興辦法，強化相關紓困貸款配套措施，加強行員教育訓練，孰悉紓困振興措施內涵，主動關懷及時協助有需要的民眾企業，從寬從速從簡落實辦理紓困振興方案。並完善各銀行紓困專區資訊，加強與民眾溝通，俾有效協助受影響的個人，及時取得資金協助，順利度過疫情難關。

請繼續往下閱讀...

財政部統計，截至今年4月15日公股銀行自辦方案個人戶部分，既有貸款寬緩或展延核准1,923戶170.17億元，新增貸款核准29戶5,326萬元，信用卡緩繳核准422件。

吳自心表示，公股銀秉持的紓困貸款「從寬、從速、從簡」的原則，公股銀的作業程序也大大加速，以百萬元以內7個工作日內、500萬元以內則在2週之內，營運資金則是10個營業日內，即使是各政府的紓困振興方案者，最長也不超過15個工作日。

ET快訊
快訊／國道1號4車連環撞！大貨車司機「慘卡車頭」送醫
閃亮亮泳衣中間挖空「E級豪球掉出」0修圖照曝！前任黃包包反應
就是現在！慶台灣二度0確診　超商限8小時大杯熱美式、拿鐵買1
昨和WHO通過電話！張上淳曝「他們對台灣這件事最好奇」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

避免連假成防疫破口！永豐金超前部署　5月起啟動彈性上班

謝金河：行情在絕望中出發！　點名這幾支大股逼近前一波高點

藥華藥新藥治療新冠肺炎　擬向美FDA申請臨床試驗

美光因應疫情發一次性津貼　台灣員工6400人受惠、一人領15000元

公股銀加速貸！企業紓困貸款　百萬元內7工作天內核貸

財部掛保證　稅務優惠不會變成查稅資料來源

近50萬小商家有福了！50萬以下貸款年利率1%　最快3天核貸

2公股行庫簡訊通知降息方案　顧立雄要求銀行配合辦理

好棒棒！好康報你知　台銀、合庫房貸降息優惠　主動發簡訊通知

沃旭攜手大三商航運簽訂15年租約　打造全球首艘台灣籍離岸風電運維船 

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

避免連假成防疫破口！永豐金超前部署　5月起啟動彈性上班

謝金河：行情在絕望中出發！　點名這幾支大股逼近前一波高點

藥華藥新藥治療新冠肺炎　擬向美FDA申請臨床試驗

美光因應疫情發一次性津貼　台灣員工6400人受惠、一人領15000元

公股銀加速貸！企業紓困貸款　百萬元內7工作天內核貸

財部掛保證　稅務優惠不會變成查稅資料來源

近50萬小商家有福了！50萬以下貸款年利率1%　最快3天核貸

2公股行庫簡訊通知降息方案　顧立雄要求銀行配合辦理

好棒棒！好康報你知　台銀、合庫房貸降息優惠　主動發簡訊通知

沃旭攜手大三商航運簽訂15年租約　打造全球首艘台灣籍離岸風電運維船 

避免連假成防疫破口！永豐金超前部署　5月起啟動彈性上班

李敏鎬30歲後回歸坦言：我變了！被同劇演員尊稱「前輩」當場抱怨

衰男幫忙倒車…下秒飛甩出「慘遭2次輾壓」噴血亡！法院：朋友要負責

宏都拉斯深夜「規模6強震」！震央落在加勒比海…未發海嘯警報

窗外留一團紙包屎…調監視器「兇手是浪貓」　低頭折紙萌樣曝光！

台版「愛的迫降」攏係假　台女誤信美軍官…22萬險飛了

快訊／北市永樂市場附近男子尾隨搶錢！　推倒婦人落跑

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

消費Kobe的死？美國周刊曝凡妮莎近況　她怒回「請停止」質疑消息來源

SBL／簡偉儒豁出去拚了　G2盼替璞園止敗

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

財經熱門新聞

史上最便宜的第二代iPhone SE亮相！　對比前代有五大功能進化

美股道瓊暴跌500點　3月零售慘

「金主呆帳」美國欠WHO會費2億美元

國際油價創18年新低　專家預估下周油價調降0.6元

台積電第一季每股賺4.5元

無薪假勞工現身說法！飯店5年資歷突然降薪至2萬3800元　坦言害怕

紓困發現金爭議　經濟部三點說明「錢用在刀口上」

彰化女孩加入永慶年收破百萬

勞長許銘春：勞工紓困貸款提工作事實即可申請　最快5月上路

台指期拉高結算　分析師：明天若沒衝破10,450點將進入震盪整理

謝金河警告：大浪來襲之際，千萬不要走在極端！

板信銀總座高明賢喜獲外孫辭職

市場觀望台積電法說會　台股收盤下跌71點失守10400點

無薪假最新統計近1.5萬人、588家　一周爆增逾6000人

更多熱門

相關新聞

校園商家業績掉5成！業者做賠半年打算

校園商家業績掉5成！業者做賠半年打算

新冠肺炎疫情蔓延，許多商家面臨嚴峻考驗。蘇杭小館副總黃延齡憂心指出，該企業2月份營業額掉4成，3月份掉5成，4月份也岌岌可危，目前已做好賠半年的打算。集思會展事業群副總經理陳芷駖也說，會展通常是100人以上的活動，但現在都停辦了，營業額都已掉4成以上，衝擊很大。

「1張圖」說明房貸降息、信用卡貸款緩繳怎申請

「1張圖」說明房貸降息、信用卡貸款緩繳怎申請

防疫　彰化國民黨團：現金跟口罩

防疫　彰化國民黨團：現金跟口罩

行政院喊話：朝野合作通過特別預算　「再拖更多人受煎熬」

行政院喊話：朝野合作通過特別預算　「再拖更多人受煎熬」

1988紓困專線提供民眾諮詢　經濟部：24小時全年無休

1988紓困專線提供民眾諮詢　經濟部：24小時全年無休

關鍵字：

公股銀紓困貸款

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

新iPhone SE終於亮相

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面