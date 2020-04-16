公股銀加速貸！企業紓困貸款　百萬元內7工作天內核貸

▲公股銀幫企業紓困，核貸速度加速（圖／pexels）

記者吳靜君／台北報導

財政部次長吳自心表示，財政部旗下的公股銀行協助企業所需的資金紓困貸款，或者因應各部會所提出的紓困振興辦法，秉持「從寬、從快、從簡」原則，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，企業紓困貸款只要100萬元之內，7個工作天內就能核貸。

行政院今（16）日舉行「個人紓困措施」記者會，財政部要求公股銀行積極配合各部會所定紓困振興辦法，強化相關紓困貸款配套措施，加強行員教育訓練，孰悉紓困振興措施內涵，主動關懷及時協助有需要的民眾企業，從寬從速從簡落實辦理紓困振興方案。並完善各銀行紓困專區資訊，加強與民眾溝通，俾有效協助受影響的個人，及時取得資金協助，順利度過疫情難關。

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財政部統計，截至今年4月15日公股銀行自辦方案個人戶部分，既有貸款寬緩或展延核准1,923戶170.17億元，新增貸款核准29戶5,326萬元，信用卡緩繳核准422件。

吳自心表示，公股銀秉持的紓困貸款「從寬、從速、從簡」的原則，公股銀的作業程序也大大加速，以百萬元以內7個工作日內、500萬元以內則在2週之內，營運資金則是10個營業日內，即使是各政府的紓困振興方案者，最長也不超過15個工作日。