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謝金河：行情在絕望中出發！　點名這幾支大股逼近前一波高點

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

道瓊工業指數從18,213點反彈至24,040點，已悄悄彈升5,826點，彈幅達31.99%。財信傳媒董事長謝金河在最新臉書表示，所有專家的預測都顯示前所未有的悲觀，但大家可能沒有注意到，跑得比人快的資本市場已經跑出去了。

謝金河首先點出了見證好幾回美股熔斷的股神巴菲特，很少執行停損的股神，這回賣掉他一直很喜歡的航空股及金融股，「可以想像到，一輩子老神在在的投資老先覺，這回也被肺炎疫情嚇到。」

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，引領美國股市大漲的幾個指標。一是 Amazon 漲到2,307.68美元，寫下歷史新高價，市值達1.148兆美元；二是數位串流服務 Netflix，股價漲到426.75美元，市值達1,872億美元；三是油價大跌，但 Tesla 股價連續大漲，來到729.83美元，又逼近疫情蔓延前的高點；另外還有視訊會議軟體 Zoom，股價也漲不停。

▲▼亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜(Amazon)創辦人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)連續三年奪下富豪榜冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

「春江水暖鴨先知，這些公司已經引領美國股市游上岸。」謝金河說，其他的如 Apple、Microsoft、Google 也都慢慢逼近前一波的高點，可以想見各國卯足全力救巿，市場的調整機制也很有效率。

謝金河指出，3月19日國安基金宣佈進場謢盤，結果國安基金才買了七億多，台股已經大漲1,938點。「大家都經歷了極度恐慌的肅殺，現在疫情依舊蔓延擴散，但股市又跑在大家恐懼的前面！」


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