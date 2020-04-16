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氣喘去看病！17歲少年「咳嗽+呼吸急促」以為花粉惹禍　結果竟然確診了

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記者黃心瑀／綜合報導

愛爾蘭17歲男孩布蘭登（Brandon Fay）先前出現咳嗽、呼吸急促的症狀，不過因為他原本就有氣喘，所以一直以為是因為花粉才引起這些狀況出現，沒想到在就醫時卻被懷疑是感染新冠病毒，經過篩檢竟真的確診，隨後他跟其他兩名確診病患待在同一個房間裡隔離，雖然幾天之後順利出院，但仍被要求待在家中進行自我隔離跟檢測。

根據《太陽報》報導，來自愛爾蘭都柏林的布蘭登在3月25日時，出現了咳嗽、呼吸急促等症狀，並在26日到醫院進行常規身體檢查，當時他以為自己只是因為花粉引起氣喘，並沒有太在意；沒想到就在檢查當下，醫院認為他有可能感染新冠病毒，於是安排他進行篩檢，結果竟然是陽性，讓他感到十分震驚。

布蘭登說在醫院開始隔離之後，他食慾不振、呼吸困難跟急促，但他的病情並沒有嚴重到要住進加護病房跟使用呼吸器，他跟其他兩名確診的男子在病房裡度過了3天的時間，這段期間他感到非常緊張跟與世隔絕，因為沒有人能前來探望他，唯一能進入的人只有醫生跟護士，幸運的是醫護人員都對他相當親切，讓他感到十分安心。

幾天後布蘭登終於能夠回家，但是仍處於需要隔離的狀態，而且房間裡配有血氧儀器，讓他隨時可以檢查自己的心律跟氧氣水平，資料也會同時傳送到醫院以便進行監控。

布蘭登說，剛開始他以為自己很年輕，永遠不會被病毒感染，但事實證明他還是確診了，對此他也想勸告那些仍然在外活動的年輕人，問問自己這樣做到底值不值得，是否會害其他人因此喪生，同時也建議大家應該正確使用社交軟體保持聯繫，不要亂出門讓家人面臨風險；最後他想說的是，如果17歲的他會被病毒感染，那有很多人都將面臨病毒的攻擊。

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