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理財周刊／加強防疫網　各國重塑供應鏈

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

美國自三月十四日起連續三周初請失業金人數暴增，累計至少一六五三萬人，驗證了上期我們根據美國新冠病毒確診人數推測三月美國大非農新增就業報告將利好黃金的觀點，果然四月九日的COMEX黃金見到1754.5美元的七年新高，突破2011年11月9日的1804.3美元高點連接2012年10月5日當周的1794.8美元高點的壓力線，下一個關卡自然是1800百至1900美元的歷史套牢區。

正好4月17日將公布中國大陸第一季GDP值，原先外資預估是下修到5％，最壞的估值是三．五％，根據中國大陸PMI製造業指數一月守住榮枯線的50，二月35.7創歷史新低，三月回升到52。

全球防疫至少持續到明年春季　中國下半年GDPＶ型反彈難度高

請繼續往下閱讀...

原本去年第四季GDP值是5.8％，預估今年第一季GDP跌破5％，落在4.8％，而第二季儘管如期復工，但碰到歐美三至四月鎖國，預期第二季GDP將進一步衰退到4.5％，上半年GDP落在4.65％，下半年想要Ｖ型反彈難度頗高，因為瑞德西韋初步報告的治癒率僅68％，意味著全球防疫要至少持續到明年春季。

自1月23日爆發武漢封城以來，各國政府大多保持著把防疫戰線設定在夏天就先告一段落，主要的觀點就是參考流感到了夏天就會沉寂下來，因此對於第三季的傳統旺季仍有期待。

但是天氣熱的新加坡進入半封城，先前正值夏天的澳洲照樣被感染，換言之，COVID-19新冠病毒極有可能會持續肆虐，直到疫苗或特效藥問世。但疫苗最快9月才研製出來，還要經過至少半年的臨床實驗，所以全球都把希望押在先前治療伊波拉病毒的瑞德西韋這顆藥上。

4月12日吉利德公司發布瑞德西韋的初步報告顯示，在53名來自美國、歐洲、加拿大及日本的嚴重和危重新冠肺炎患者中，瑞德西韋給68％(36人)的患者帶來臨床改善。

其中，57％(30/53)接受機械通氣的患者中有17例已拔管。共有47％(25/53)的患者出院，13％(7/53)患者死亡；在接受有創通氣的患者中，死亡率為18％(6/34)，而未接受有創通氣的患者為5％(1/19)。這一研究發布的數據截至2020年3月30日。

讀者一定會問，那瑞德西韋有用嗎？應該說，目前只有這顆藥對於重症患者有明顯的效果，但仍沒達到特效藥作用，怎麼說呢？在安全性方面，總計32名患者(60％)出現副作用，最常見的是肝臟酶指標升高、腹瀉、皮疹、腎功能障礙和高血壓。

總計12名(23％)患者出現嚴重副作用，其中包括多器官功能障礙綜合徵、敗血性休克、急性腎臟損傷和高血壓。另外，接受治療的53名患者中，有七名在完成瑞德西韋治療後死亡，其中包括六名接受有創通氣的患者和一名接受無創氧氣支持的患者。

新冠病毒變異　瑞德西韋仍未達百分百特效

換言之，有三分之一的人無效，這或許跟COVID-19新冠病毒至少已經變異成三種不同的病毒有關，中國大陸是Ｂ型，美國是Ａ型，歐洲是Ｃ型，從美國總統川普對外宣稱看到曙光的角度推測，瑞德西韋可能是對歐美流行的Ａ、Ｃ型有效，對於亞洲流行的Ｂ型可能效果較差。

當然這僅僅是猜測，所幸吉利德公司在4月8日後擴大的同情用藥的樣本範圍，預期在4月27日前後公布，不過，不太可能逆轉成100％的特效藥，但應該可以更清楚的釐清對於那一型的新冠病毒有效。

所以吉利德公司已經啟動大規模的量產計畫，可能是瑞德西韋的藥效針對某一種變異的新冠病毒有特效，因此，COVID-19可能最終演變成季節性流感，不同的變異新冠病毒，需要不同的疫苗，而將來每年大流行的COVID-19流感病毒並無法預先知道是哪一種，因此很有可能，將來天天戴口罩的人口會大幅增加，類似SARS之後，一部分台灣人養成了戴口罩的習慣。

口罩可能改變了世界的樣貌，未來眼睛好看的人，有顏值上的優勢，可以發現在這次疫情流行期間，眼妝的銷售量明顯增加，這將利好專注在中低價的保養化妝品的寶雅(5904)。

持續成長　防疫概念股強者恆強

口罩得繼續戴，而且得戴到明年春季，這點從4月13日的恆大(1325)漲停板得到驗證，因為三月的營收月增率達145.26％、年增率283.24％，在口罩外交的支持下，上半年業績無慮，反映在單日成交量上，越漲籌碼越穩定。

其他像敏成的口罩關鍵材料熔噴不織布產能全開，激勵母公司盛弘(8403)三月營收創高，從股價擺出長多的姿態來看，營收與淨利雙成長可期。而熔噴不織布的熱銷也帶動PP漲價，台塑(1301)、南亞(1303)股價反彈。

如果說戴口罩已經成為一種習慣，那麼量體溫就是例行公事，耳(額)溫槍、紅外線感測儀也是大贏家，紘康(6457)這波從3月18日的40元低點開始反彈，到4月13日的72.8元高點為止，累積漲幅達82％。從營收來看，二月跟三月都是月增＋年增雙成長，同樣是第二季成長股。

而熱感測儀的熱映(3373)更厲害，從一月開始就月增＋年增，股價從3月13日跳空跌停的39.65元低點開始反彈，累積漲幅達89％。既然疫情短期內無法解除，上述的防疫概念股不排除走出強者恆強格局。

月營收連三個月成長 近八季營益率大於等於10％

第一季度報四月底即將公布完畢，搜尋月營收連續三個月成長，且過去八季營業利益率不曾低於10％，最近十年不曾虧損，自由現金流量為正數的個股，共計二十二檔，如鈊象(3293)、穩懋(3105)、博智(8155)、台積電(2330)、大立光(3008)、新日興(3376)、全新(2455)、超豐(2441)、信驊(5274)、統新(6426)、聯詠(3034)、福懋科(8131)、旭富(4119)、致茂(2360)、晶焱(6411)、欣銓(3264)、台光電(2383)、聚鼎(6224)、日友(8341)、頎邦(6147)、台灣大(3045)、璟德(3152)。


重塑供應鏈是這次疫情後，各國政府與企業都在思考的問題，雖然經過這次大規模重建全球防疫網，但難保下次疫情不會再出現斷鏈，所以美、日、台等企業開始著手降低對中國大陸供應鏈的依賴，或移回母國，或轉移到其他新興國家。

中國加速去美化的「國產」替代

但另一方面，中國大陸面對歐美四月復活節的鎖國，也嘗到了歐、美、日核心關鍵零組件缺貨的緊張，加速了去美化的「國產」替代，例如5G天線的LCP分為材料>FCCL>FPC>SMT四道工藝，材料和FCCL由Murata子公司Primatec提供，FPC由子公司MetroCirc以及台灣FPC廠嘉聯益(6153)提供，模組由立訊精密和安費諾提供。

但中國大陸加速5G等新基建建設的影響，應用在高頻高速軟板的LCP用量大幅增加，日本則受到疫情干擾而產能下降，陸企的庫存拉緊報，下游廠家開始調整供應鏈，因而沃特股份、金發科技、普利特等陸企的能見度提高。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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