遺體「太平間抬出」竟在動！她就診2hrs「確認死亡」　夫喊：醫生根本沒想治

▲棺材示意圖。（圖／視覺中國）

記者黃心瑀／綜合報導

巴拉圭一名46歲女子格拉迪斯（Gladys）11日上午，因為血壓問題被送到一間私人診所治療，隨後被醫生宣告死亡，並被裝袋送往太平間安放；不過就在她的「遺體」被接到殯儀館後，她的家人卻意外發現這袋東西有動靜，打開來才發現人根本還沒死。

綜合外媒報導，這起事件發生在巴拉圭科羅內爾•奧維耶多（Coronel Oviedo）的一間私人診所，格拉迪斯原本就患有癌症，她在11日上午的9點30分因為血壓過高，被送進診所裡面治療，沒想到2個小時之後家屬卻接到噩耗，醫生在11點20分時宣布病患死亡，死因則是因為癌症。

格拉迪斯被宣佈死亡後，遺體先是被放進太平間裡保存，隨後殯儀館的人將裝有屍體的屍袋運送到殯儀館裡，但剛抵達，她的家人就發現似乎有點不對勁，因為屍袋竟然自己有動靜，緊急把袋子打開才驚覺，人根本還沒有死，但卻已經被開出死亡證明更送進冰櫃裡存放。

報導中指出，格拉迪斯的老公聲稱，私人診所的醫生似乎是不想再做其他診治，所以才對老婆直接開出死亡證明，更直接把人送到殯儀館；而格拉迪斯則是在被發現還活著之後，住進加護病房裡接受治療，目前狀況穩定。

對此，該間診所的醫生維拉（Heriberto Vera）則表示，病人在當天早上11點時失去呼吸，儘管進行了搶救卻失敗了。報導中指出，有醫師表示，格拉迪斯可能有僵直症狀導致身體機能下降，出現停止呼吸等狀況。