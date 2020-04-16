2公股行庫簡訊通知降息方案　顧立雄要求銀行配合辦理

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，外界關注銀行對個人貸款紓困措施，其中台銀、合庫銀以簡訊主動通知降息優惠方案，金管會主委顧立雄今（16）日表示，請銀行局長聯繫其他銀行配合辦理，同時也對於手頭緊的民眾，也可申請個人緩繳措施。

行政院今天舉行「個人紓困措施」記者會，金管會主委顧立雄表示，央行先前宣布全面調降貸款0.25%，「完全不用申請」，而8大公股行庫也針對1,000萬額度以下的房貸降息2碼，車貸、信用卡及消費信貸利率則可降3碼，這部分主要是8大公股行庫主動配合也不用額外申請。

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至於民營銀行部分，顧立雄指出，先前與民營銀行總經理開會討論，傾向針對受疫情影響的客戶採取主動關懷措施，並非全面性調降，也就是說央行降息1碼部分，銀行須充足反映，而受疫情影響者則須提出申請。

針對降息部分，台灣銀行、合庫銀行共2家公股行庫主動簡訊通知，讓民眾知悉，顧立雄說，請銀行局長立即聯繫銀行配合來做，民眾若手頭很緊，無法還本金或利息，現在也可申請個人的緩繳措施。

對於受疫情影響有還款困難的協處機制，其中信用卡款項部分，信用卡帳單的應付帳款可申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；至於其他個人貸款，則是本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息，緩繳及展延期間不影響信用紀錄，實施期間為2月1日至7月31日，視疫情影響程度決定是否延長施行時間。