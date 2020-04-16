門口標示「我家有病童」！　她目睹好心外送員仔細消毒包裹：好感動

▲看到外送員字條讓她十分暖心。（圖／翻攝自twitter／Carrie blasi）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續擴散，美國佛州一名女子擔心患有自體免疫疾病的11歲女兒容易染疫，特別在門口放了牌子標示，希望能提醒來送貨的外送員，沒想到一名外送員發現訊息後，特地用消毒液仔細幫包裹消毒，還附上字條祝福她們一家平安，溫暖的舉動令她感到窩心。

居住在博卡拉頓(Boca Raton)的49歲女子布拉西(Carrie Blasi)，因為女兒艾瑪(Emma)患有1型糖尿病，若是感染病毒容易有高死亡風險，所以在門口放了牌子告知，結果6日收到包裹時意外發現，上面留了一張字條寫著，「我一看到你家門上的通知後，便把你的包裹消毒過了，注意安全」。

布拉西將故事分享至推特上後，讓28歲外送員布拉德肖(Justin Bradshaw)的善行在網路上爆紅，監視紀錄器還拍到，他看到字條後，特別返回車上拿了紙巾和消毒液，仔細將包裹消毒後才放下。

布拉西透過網路得知布拉德肖身分後，為了感謝還在網路上發起#BeLikeJustin的活動，希望能鼓勵社會多點正能量，上週她透過視訊親自向對方道謝，「我們全家都太感謝你了，非常謝謝你所做的一切」。布拉德肖則謙虛回應，當時他只是想到自己的女兒諾瓦(Nova)，因為是早產兒從小十分體弱，所以理解為人父母的心情。

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