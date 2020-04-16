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理財周刊／全球化2.0重創中國經濟地位

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

這場新冠肺炎疫情爆發對國際政治的啟示，就是不要過度依賴中國大陸經濟，不少國家製造商都經歷了產業鏈中斷，雖然大家都知道不可能達到百分之百將產能撤離中國大陸，但是有計畫的逐步轉移產能到其他新興市場已是未來的產業發展趨勢。

這點最早發生在去年的台商回鄉，由於中美貿易戰爆發，美國對中國大陸加重關稅，使得中國大陸已失去低成本的優勢，台商提前在總統大選前加速回流，相信經過這次疫情衝擊後，進一步加速回流台灣已是不可逆轉的趨勢。

接著就是日本將撥款22億美元，協助在中國大陸的日本製造商撤出或轉移至其他國家，未來可預期的是不只是美國失業率竄高，中國大陸失業人口也會激增，面對年底十三五計畫全面達成小康社會的目標，幾乎是不可能的任務。

請繼續往下閱讀...

至此，東西方陣營可謂撕破臉，所以過去四十年資本主義為了降低成本而將供應鏈分布全球低製造成本的全球化分工模式走到盡頭。以口罩為例，經過這場疫情後，勢必提高為國安戰略物資地位，各國勢必自建一定程度的口罩產能作為戰備儲存，預期中國大陸口罩市佔率將從90％降到60％左右，但因為中國大陸特有的國家補貼政策，成本仍具優勢，如果各國非得自產自銷，勢必成本提高，就好比台灣以前口罩一個二元，現在五元，漲幅達1.5倍。

從這個角度就可知道，為什麼川普從一上任就喊製造業回美國的競選政策，至今落實程度有限，例如鴻海雖然拿下美國威斯康辛州2018年液晶面板投資案，但始終因可能虧損1830億元而延遲進度。由此可見儘管全球化分工走到盡頭，但要完全回到保護主義的自產自銷也不可能，除非願意接受物價高漲，這也是為什麼通膨保值概念的黃金會創七年新高。

所以全球化分工進入到2.0時代，降低成本不再是全球化唯一目的，重新回到建立進入障礙，築護城河成為這次疫情過後，政府與企業可能的戰略發展轉變。換言之，以美國為首的資本主義陣營，和以一帶一路為主導的中國大陸為首的社會主義將各自建立下一世代的科技標準，台灣在這場科技大變局的博弈中，是左右逢源？還是要選邊站？將考驗政府與企業主的智慧與格局，台灣！加油！

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1025期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

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