　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

沃旭攜手大三商航運簽訂15年租約　打造全球首艘台灣籍離岸風電運維船 

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲沃旭能源為「大彰化離岸風場」量身打造全球第一艘台灣籍運維作業船。（圖／沃旭能源提供）

▲沃旭能源為「大彰化離岸風場」量身打造全球第一艘台灣籍運維作業船。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
全球離岸風電領導企業沃旭能源今（16）日宣布，攜手台灣大三商航運股份有限公司簽訂15年船舶租約，由大三商航運負責為「大彰化離岸風場」量身打造全球第一艘台灣籍運維作業船(Service operation vessel, SOV)，採用先進科技提升離岸風場運維效率和人員安全，確保大彰化離岸風場擁有世界級運維品質及最佳營運效能。
 
大三商航運為台灣廠商大統海運股份有限公司和擁有超過130年歷史的日本株式會社商船三井所成立的合資公司，這項租約是台灣市場及亞太地區客製化運維作業船建造首例，也是沃旭傾力實現在地深耕的承諾，擴大投資為台灣引進世界級運維技術，為本地廠商開拓全新商機。
 
沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭專注於開發、建造和運維離岸風場，以提供乾淨能源、並創造永續的未來，身為台灣離岸風電先驅，不僅在台中港投資興建全新運維中心，更是台灣及亞太區唯一採用客製SOV運維作業船作為離岸風場運維解決方案的能源業者。
 
汪欣潔指出，這艘SOV運維作業船預計2022年初完工，結合同年落成的全新運維中心，以台中港為基地，負責大彰化離岸風場的運維工作，主要是台中港因具有適宜水深、碼頭及航道路徑，並且鄰近風場等優勢，成為大彰化離岸風場的建造及運維港。
 
大統海運股份有限公司董事長林宏年說，大統海運歷史悠久，自1965年成立以來專注提供海上運輸及物流服務，且多年來與日本株式會社商船三井建立緊密合作，這次能夠在沃旭能源領軍下跨足離岸風電產業，攜手開啟嶄新契機，為在地傳統船舶及海運業注入產業轉型升級的活水。
 
日本株式會社商船三井海洋事業部長野間康史(Yasuchika Noma)表示，很高興能和大統海運公司合作，共同為沃旭能源大彰化離岸風場打造客製運維作業船，也為進軍離岸風電產業邁出關鍵一步。
 
沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡(Andreas Munk-Janson)指出，SOV能顯著提升離岸風場運維工作執行的品質與效率，增加風機正常運轉的時間，確保供電穩定，同時也為運維技師及船員提供高水準、安全且舒適的工作和居住環境。
 
這是全球第一艘因應台灣海峽複雜且險峻的海象狀況量身打造的運維作業船，整艘SOV將以沃旭歐洲運維船隊的設計為基礎並加以優化升級，證明沃旭在離岸風電整體價值鏈上，擁有無與倫比的專業與創新能力。
 
除了船員外，沃旭運維作業船能載運高達60名技術人員，每月僅需靠港補給一次，相較於使用人員運輸船(crew transfer vessel, CTV)，每次最多僅能載運24人，且需要當日來回運維港，效率更佳。
 
沃旭堅持落實高規格安全標準，這艘SOV將配備先進科技，包含搭載動態補償舷梯，當舷梯從運維船升高至風機檢修處時能夠保持穩定，方便技術人員從船上走路去上班(Walk to Work)，直接抵達風機維修，有別於小型人員運輸船的技術人員須從船隻攀爬至風機高處檢修，動態補償舷梯能保護他們在更安全的環境下工作。
 
同時採用先進船舶動態定位系統(dynamic positioning system)，能夠即時修正船身、保持船隻固定，減少風浪起伏造成危險或人員不適，並配備3D動態穩定技術的起重機(3D motion compensated crane)，以確保風機零件吊掛作業安全。
 
作為沃旭大彰化風場運維技術人員海上的家，這艘客製SOV將提供舒適的船艙、休閒娛樂空間、健身設施、美味營養的現煮餐點，為運維技術人員遮風擋雨，也讓他們在工作後閒暇時能好好休息。
 
此外，為降低對環境的影響，這艘SOV未來將可搭配不使用化石燃料作為動力來源的技術，同時透過優化船體設計，及配置電池混和動力系統，減少船舶燃料使用降低碳排，為環境永續盡一份心力。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
快訊／國道1號4車連環撞！大貨車司機「慘卡車頭」送醫
閃亮亮泳衣中間挖空「E級豪球掉出」0修圖照曝！前任黃包包反應
就是現在！慶台灣二度0確診　超商限8小時大杯熱美式、拿鐵買1
昨和WHO通過電話！張上淳曝「他們對台灣這件事最好奇」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

謝金河：行情在絕望中出發！　點名這幾支大股逼近前一波高點

藥華藥新藥治療新冠肺炎　擬向美FDA申請臨床試驗

美光因應疫情發一次性津貼　台灣員工6400人受惠、一人領15000元

公股銀加速貸！企業紓困貸款　百萬元內7工作天內核貸

財部掛保證　稅務優惠不會變成查稅資料來源

近50萬小商家有福了！50萬以下貸款年利率1%　最快3天核貸

2公股行庫簡訊通知降息方案　顧立雄要求銀行配合辦理

好棒棒！好康報你知　台銀、合庫房貸降息優惠　主動發簡訊通知

沃旭攜手大三商航運簽訂15年租約　打造全球首艘台灣籍離岸風電運維船 

馬光首季EPS 0.02元　創5年同期新高紀錄

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

謝金河：行情在絕望中出發！　點名這幾支大股逼近前一波高點

藥華藥新藥治療新冠肺炎　擬向美FDA申請臨床試驗

美光因應疫情發一次性津貼　台灣員工6400人受惠、一人領15000元

公股銀加速貸！企業紓困貸款　百萬元內7工作天內核貸

財部掛保證　稅務優惠不會變成查稅資料來源

近50萬小商家有福了！50萬以下貸款年利率1%　最快3天核貸

2公股行庫簡訊通知降息方案　顧立雄要求銀行配合辦理

好棒棒！好康報你知　台銀、合庫房貸降息優惠　主動發簡訊通知

沃旭攜手大三商航運簽訂15年租約　打造全球首艘台灣籍離岸風電運維船 

馬光首季EPS 0.02元　創5年同期新高紀錄

台版「愛的迫降」攏係假　台女誤信美軍官…22萬險飛了

快訊／北市永樂市場附近男子尾隨搶錢！　推倒婦人落跑

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

消費Kobe的死？美國周刊曝凡妮莎近況　她怒回「請停止」質疑消息來源

SBL／簡偉儒豁出去拚了　G2盼替璞園止敗

老爺越野休旅Land Rover Defender榨「美式跑車狂野聲浪」

「來自台灣」記者張經義涉違兩岸條例　陸委會將查處...最高罰50萬！

逆襲！上映3個月只剩3家戲院「登上台北票房冠軍」　網跪了：神片必朝聖

謝金河：行情在絕望中出發！　點名這幾支大股逼近前一波高點

校園出現山豬吊！　老校犬受困5天「前肢見骨」癱學生懷裡命危

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

財經熱門新聞

史上最便宜的第二代iPhone SE亮相！　對比前代有五大功能進化

美股道瓊暴跌500點　3月零售慘

「金主呆帳」美國欠WHO會費2億美元

國際油價創18年新低　專家預估下周油價調降0.6元

台積電第一季每股賺4.5元

無薪假勞工現身說法！飯店5年資歷突然降薪至2萬3800元　坦言害怕

紓困發現金爭議　經濟部三點說明「錢用在刀口上」

彰化女孩加入永慶年收破百萬

勞長許銘春：勞工紓困貸款提工作事實即可申請　最快5月上路

台指期拉高結算　分析師：明天若沒衝破10,450點將進入震盪整理

板信銀總座高明賢喜獲外孫辭職

謝金河警告：大浪來襲之際，千萬不要走在極端！

市場觀望台積電法說會　台股收盤下跌71點失守10400點

無薪假最新統計近1.5萬人、588家　一周爆增逾6000人

更多熱門

相關新聞

沃旭首度在台發「綠色債券」　籌募120億元建設離岸風電

沃旭首度在台發「綠色債券」　籌募120億元建設離岸風電

沃旭（Ørsted A/S）今（5）日宣布將發行新台幣計價綠色優先無擔保債券，目的是為了沃旭在台灣離岸風電產業的重大投資而籌集綠色融資，也是沃旭首次在台灣市場發行新台幣債券，總發行面額最高為新台幣120億元。

沃旭風機組裝廠落腳台灣　創1.2萬職缺

沃旭風機組裝廠落腳台灣　創1.2萬職缺

經部公布新躉購電價　沃旭：找在地供應商溝通投資計畫重新評估

經部公布新躉購電價　沃旭：找在地供應商溝通投資計畫重新評估

離岸風電費率調漲　學者：政府沒有偏袒

離岸風電費率調漲　學者：政府沒有偏袒

民粹聲浪摧毀台灣「風電產業鏈」

民粹聲浪摧毀台灣「風電產業鏈」

關鍵字：

沃旭大三商航運離岸風電運維船 

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

新iPhone SE終於亮相

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面