沃旭攜手大三商航運簽訂15年租約　打造全球首艘台灣籍離岸風電運維船 

▲沃旭能源為「大彰化離岸風場」量身打造全球第一艘台灣籍運維作業船。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導



全球離岸風電領導企業沃旭能源今（16）日宣布，攜手台灣大三商航運股份有限公司簽訂15年船舶租約，由大三商航運負責為「大彰化離岸風場」量身打造全球第一艘台灣籍運維作業船(Service operation vessel, SOV)，採用先進科技提升離岸風場運維效率和人員安全，確保大彰化離岸風場擁有世界級運維品質及最佳營運效能。



大三商航運為台灣廠商大統海運股份有限公司和擁有超過130年歷史的日本株式會社商船三井所成立的合資公司，這項租約是台灣市場及亞太地區客製化運維作業船建造首例，也是沃旭傾力實現在地深耕的承諾，擴大投資為台灣引進世界級運維技術，為本地廠商開拓全新商機。



沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭專注於開發、建造和運維離岸風場，以提供乾淨能源、並創造永續的未來，身為台灣離岸風電先驅，不僅在台中港投資興建全新運維中心，更是台灣及亞太區唯一採用客製SOV運維作業船作為離岸風場運維解決方案的能源業者。



汪欣潔指出，這艘SOV運維作業船預計2022年初完工，結合同年落成的全新運維中心，以台中港為基地，負責大彰化離岸風場的運維工作，主要是台中港因具有適宜水深、碼頭及航道路徑，並且鄰近風場等優勢，成為大彰化離岸風場的建造及運維港。



大統海運股份有限公司董事長林宏年說，大統海運歷史悠久，自1965年成立以來專注提供海上運輸及物流服務，且多年來與日本株式會社商船三井建立緊密合作，這次能夠在沃旭能源領軍下跨足離岸風電產業，攜手開啟嶄新契機，為在地傳統船舶及海運業注入產業轉型升級的活水。



日本株式會社商船三井海洋事業部長野間康史(Yasuchika Noma)表示，很高興能和大統海運公司合作，共同為沃旭能源大彰化離岸風場打造客製運維作業船，也為進軍離岸風電產業邁出關鍵一步。



沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡(Andreas Munk-Janson)指出，SOV能顯著提升離岸風場運維工作執行的品質與效率，增加風機正常運轉的時間，確保供電穩定，同時也為運維技師及船員提供高水準、安全且舒適的工作和居住環境。



這是全球第一艘因應台灣海峽複雜且險峻的海象狀況量身打造的運維作業船，整艘SOV將以沃旭歐洲運維船隊的設計為基礎並加以優化升級，證明沃旭在離岸風電整體價值鏈上，擁有無與倫比的專業與創新能力。



除了船員外，沃旭運維作業船能載運高達60名技術人員，每月僅需靠港補給一次，相較於使用人員運輸船(crew transfer vessel, CTV)，每次最多僅能載運24人，且需要當日來回運維港，效率更佳。



沃旭堅持落實高規格安全標準，這艘SOV將配備先進科技，包含搭載動態補償舷梯，當舷梯從運維船升高至風機檢修處時能夠保持穩定，方便技術人員從船上走路去上班(Walk to Work)，直接抵達風機維修，有別於小型人員運輸船的技術人員須從船隻攀爬至風機高處檢修，動態補償舷梯能保護他們在更安全的環境下工作。



同時採用先進船舶動態定位系統(dynamic positioning system)，能夠即時修正船身、保持船隻固定，減少風浪起伏造成危險或人員不適，並配備3D動態穩定技術的起重機(3D motion compensated crane)，以確保風機零件吊掛作業安全。



作為沃旭大彰化風場運維技術人員海上的家，這艘客製SOV將提供舒適的船艙、休閒娛樂空間、健身設施、美味營養的現煮餐點，為運維技術人員遮風擋雨，也讓他們在工作後閒暇時能好好休息。



此外，為降低對環境的影響，這艘SOV未來將可搭配不使用化石燃料作為動力來源的技術，同時透過優化船體設計，及配置電池混和動力系統，減少船舶燃料使用降低碳排，為環境永續盡一份心力。