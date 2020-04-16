馬光首季EPS 0.02元　創5年同期新高紀錄

▲亞洲跨國連鎖保健集團新加坡馬光。（圖／馬光提供）

記者姚惠茹／台北報導

馬光保健（4139）今（16）日舉辦線上法說會，公布今年第1季自結歸屬於母公司稅後淨利為97萬元，每股稅後盈餘達0.02元，相較去年同期虧損2076萬元，單季獲利明顯大幅增加，並創近五年同期新高紀錄。

馬光表示，第1季為傳統淡季，但天津馬光第1季慢病管理業務規模較去年同期成長17％，且由於身為天津目前民營最大慢病管理資格的診所，較同業具備更完整的進口處方藥物，並為民眾就近提供較佳的醫療服務及藥品處方，取得良好的醫病關係與信賴感。

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馬光指出，天津馬光第1季除慢病管理業務持續成長外，一般門診業務更受惠大醫院轉診帶動就醫人數增加，較去年同期成長14％，得彌補天津馬光牙醫、推拿等非必要門診受疫情影響，門診時間減少約兩成的衝擊，第1季天津馬光虧損較去年同期減少79％。

馬光進一步指出，第1季新加坡馬光營收較去年同期略減5％，第1季新加坡馬光整體獲利為去年同期的3倍，主要受惠新加坡政府產業特殊補助，以及旗下知名品牌「黃耀南」高毛利中草藥保健品，彌補今年第1季新加坡中醫門診及婦幼中醫專科門診業務，因疫情影響致營收較去年同期減少4％。

展望今年營運，馬光持審慎樂觀態度，其中在天津馬光部分，第2季將可望取得互聯網醫療執照，推出一站式的雲端慢病醫療服務，預估今年天津馬光慢病管理業務將可望較去年成長3成以上，至於新加坡馬光部分，公司今年目標將增設4家高毛利的中醫婦幼專科診所，可望為營運增添成長動能。