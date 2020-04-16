星展下修2020年台灣經濟成長率至-1%　居亞洲四小龍之首

▲疫情衝擊全球經濟表現，星展銀行下修台灣經濟成長率至-1.0%。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行今（16）日發布2020年第2季投資展望，下修台灣經濟成長率至-1.0%，預期第2季、第3季經濟成長率將會出現較大幅度的萎縮，但預估第4季開始有望呈現「U型反彈」。

星展銀行今天舉辦今年第2季投資展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，新冠肺炎疫情擴散全球，逐步下修台灣今年經濟成長率，2月1日的2%，到3月23日的0.9%，4月再度下修至-1.0%，但仍好於2008至2009年金融危機期間，因此這波經濟衰退幅度仍屬溫和狀態。

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與亞洲其他經濟體相比，馬鐵英指出，台灣經濟成長率衰退幅度相對小一點，優於新加坡（-2.8%）、香港（-4.0%）、南韓（-1.1%），儘管台灣在第2季、第3季經濟成長率將會出現較大幅度的萎縮，但預估第4季開始有望「U型反彈」，因此2020年台灣經濟成長率可望回到2.9%。

觀察出口需求，馬鐵英分析，疫情爆發初期，台灣電子產品出口需求仍有較大韌性，可以透過線上購買、宅經濟發酵等方式刺激需求，但仍屬於一次性需求的釋放，不過隨著全球經濟陷入衰退，若連續2季GDP呈現負成長，加上失業、收入不穩等情況，整體全球非必需品消費需求將會縮水，屆時台灣下滑壓力將會逐漸浮現。

至於內需部分，馬鐵英則認為不必太過擔憂，主要是台灣新冠肺炎確診案例屬於亞洲最低的國家之一，因此預估疫情對消費直接衝擊相對較小；另在金融體系部分，台灣企業整體償還能力保持強勁，雖然家庭部門收入易受影響，但強大的儲蓄部位有助於緩解衝擊，最後是抵禦外流的能力強，因此也不用太多擔心。

整體來看，馬鐵英說，全球經濟面臨下型風險，台灣難以避免會出現萎縮，但在財政政策刺激、金融穩定程度、內需穩定、供應鏈穩健等情況下，「台灣經濟並不那麼悲觀」。