疫情干擾！台商回台腳步放緩　累計申請專案匯回金額為818億元

▲受到疫情影響，台商依據匯回專法申請回台金額，腳步有放緩的情況。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導’

財政部公布，到4月台商依據專法申請回台的情形，根據統計，累計申請匯回的件數為327件，累計匯回金額為818億元，就3月到4月的申請匯回的新增金額為97億元。不過相較於2月中到3月中申請匯回增加金額有157億元，顯見3月到4月受到疫情的影響，申請的情形略有趨緩情況。

《境外資金匯回管理運用課稅條例》（境外資金匯回專法）自去年8月15日正式上路，主要目的是因應中美貿易戰爭與全國反避稅潮流之下，提供想要回台投資的台商一條返鄉的路。依循資金匯回專法規範將資金匯回的台商，上路回來的首年稅率為8%、第二年為10%，如果實質投資的話，還可以再退一半，等於首年稅率為4%、第二年僅為5%。

請繼續往下閱讀...

所以只要在今年8月15日依據專法提出申請的台商，都有機會可以享受8%的優惠稅率，如果實質投資的話，還有機會可以享受4%的優惠稅。

根據財政部公布，到4月中旬累計申請匯回的件數有327件，累計申請匯回的金額有818億元，已經核准的案件已經達到305件，核准的金額為785億元，匯回的件數已經達到274件，匯回的金額有717件。進一步分析匯回對象的情況，個人累計已經達到184件、申請金額為242億元；企業則是143件，累計申請金額為567億元。

依此來看，3月中到4月中旬台商申請匯回新增的件數為50件，申請增匯回新增金額為97億元，但是相較於2月中到3月中新增金額為157億元，明顯有下滑的跡象。

而根據財政部預估，以低推估來說，資金匯回專法實施第一年可以誘發1333億元的資金回台，目前目標達成率大約是61%左右。