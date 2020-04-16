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英利-KY中國各車廠已恢復正常生產！北京奔馳加速拉貨　第二季營收可望回升

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▲汽車零組件廠「英利」總公司成立於2001年7月，位於中國吉林省長春市，是中國最大的長玻璃織熱塑零件供應商。（圖／翻攝自英利官網）

▲汽車零組件廠「英利」總公司成立於2001年7月，位於中國吉林省長春市，是中國最大的長玻璃織熱塑零件供應商。（圖／翻攝自英利官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零組件廠「英利-KY」（2239）受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，2、3月份工作天數減少、產能下降，導致今年第一季營收較去年衰退28%，不過，英利指出，高階車廠客戶「北京奔馳」（Beijing Benz）拉貨需求提升快速，現已恢復至正常供貨產能，預計公司生產端在第二季能回復正常軌道，營收也可望逐漸回升。

營運以中國為主的英利受到肺炎疫情影響，各廠區延後開工，直至3月12日復工。英利表示，車廠客戶尚未修減年度銷售目標，往後幾個月份期待會有訂單遞延效應的現象，現已回復至正常供貨產能，4月甚至有加班的情形，顯現高階車款銷售受大環境影響較低，其餘車廠客戶3月過後產能也逐漸回復中。

請繼續往下閱讀...

此外，英利也提到，中國政府陸續推出刺激車市的政策，已有不少地方性的購車補貼、解除限購、鼓勵淘汰老舊車等政策，隨著疫情逐漸受到控制，預計會有更多地區跟進政策，刺激汽車市場消費力。

英利2019年累計合併營收為222.40億元，年增率1.76%；稅後歸屬母公司淨利6.44億元，年減42.66%；每股盈餘（EPS）5.46元，也較2018年的9.89元衰退44.79%。

觀察英利2019年表現，因中國汽車市場大環境的下坡，衝擊整體汽車供應鏈，另外美中貿易戰等因素影響人民幣貶值，業外匯損達1357萬元，2019全年獲利（歸屬母公司）結算為6.44億元。

中國汽車產業2019年受大環境影響下滑，乘用車市場相較2018年衰退9.6%，下半年衰退幅度已較為收斂，不過今年第一季受疫情影響，衝擊各行各業供應鏈，英利也首重廠內的防疫措施，營運上謹慎管理營運成本及規劃資本支出，在擴廠及設備投入上會較為保守。

 
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