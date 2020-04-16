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晶華首創「食藝銀行」搶市　精品3月年成長3000萬元穩業績

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▲台北晶華酒店董事總經理吳偉正今（16）日宣佈創立全台首家「食藝銀行」，囊括晶華三十年來500道經典菜色。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北晶華酒店董事總經理吳偉正今（16）日宣佈創立全台首家「食藝銀行」，囊括晶華三十年來500道經典菜色。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

防疫非常時期，飯店業者積極突圍。台北晶華酒店董事總經理吳偉正今（16）日宣佈創立全台首家「食藝銀行」，囊括晶華三十年來500道經典菜色，未來可望再推新品搶攻宅經濟；另外，麗晶精品3月業績也較去年同期成長3000萬元，營運表現逆勢突圍。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光、餐飲產業成為重災區，晶華酒店特別把握觀光局人才轉型培育計畫，由台灣旅遊交流協會主辦的「食藝學院專班」課程中，進行了一系列名為「晶華食藝銀行」的烹飪訓練課程，今日舉行結訓成果發表會，並邀請台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍到場給予鼓勵與支持。

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吳偉正表示，台灣疫情控制得宜，已成為精品品牌期待的重要市場，加上台北晶華酒店和麗晶精品對高端客層有強大聚客力，從財報觀察忠誠會員前來購物頻率並未減少，受惠於各大品牌積極推動春季新品預購，帶動三月業績較去年同期成長3000萬元。

在飯店營運方面，雖然在疫情期間來客數下滑，晶華除提前台北晶華酒店改裝時程外，也在廚藝的傳承與分享上格外用心。「晶華食藝銀行」的課程內容包括近500道酒店開幕營運至今，世界名廚的客座佳餚、節慶活動的人氣品項、以及歷屆媒體評比的冠軍菜色，目標成為廚師團隊們的「美食圖書館」、「廚藝資料庫」以及「寰宇佳餚美術館」。

「食藝銀行兼具回顧與前瞻、傳統與創新的功能，我們『存入』銀行內的菜餚是可以反覆被『提領』的，可讓有心精進廚藝的同仁從銀行內的食譜中獲得靈感與啟發，進而融會貫通、舉一反三的創作出全新美饌，內化自身廚藝並為顧客創造嶄新的味蕾體驗，這些額外的效益，就是我們食藝銀行所發放的『利息』。」吳偉正說。

晶華表示，「晶華食藝銀行」的菜式共分為「三大系列」，分別是傳承自米其林星級、澳洲三帽、法國MOF、料理鐵人、電視冠軍到各國總統御廚的「世界名廚」系列，首波活動將從即日起開始，在去年年底全新改裝開幕的ROBIN’S鐵板燒舉辦。

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