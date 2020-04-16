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曾月領26K很「薪酸」　彰化女孩加入永慶年收破百萬

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▲▼ 。（圖／ 永慶房屋提供）

▲黃黛閔從彰化到台北工作，曾經月領26K一年多都無法存錢。

圖、文／永慶房屋提供

「曾經一年都過著入不敷出的生活，我真的怕到了。」

來自彰化福興鄉的黃黛閔，今年26歲，夢想在台北市擁有一個家。從國立台灣海洋大學畢業後，她先在台北市信義區的公司擔任活動企劃，沒想到月領低薪不打緊，假日還得固定加班，真的是「傷薪」又傷肝。

請繼續往下閱讀...

「每月只領2萬6，扣掉房租、伙食費及交通費，根本沒辦法存錢。」但加入永慶房屋後，最高月收入曾高達20萬，是過去的七倍，黃黛閔笑說：「我立志未來三年內在台北市買房！」

回想當時，因為高工時低薪、每天瞎忙，生活一片黯淡，讓當時在永慶房屋擔任房仲經紀人的友人都看不下去，在他的推薦下決定加入永慶經紀人行列。沒想到在彰化的媽媽聽到卻生氣的問：「好好的一個女孩子，為何要去當『牽猴仔』？」
說起這段故事，黃黛閔很感謝當時永慶房屋店長，特別打電話向媽媽說明公司的制度及環境，並且強調：「永慶房屋的『師徒制』，透過學長姐一對一專屬照顧，絕對會幫助您的女兒往夢想前進。」這番話讓黃黛閔的父母放下偏見，黃黛閔也在加入的第一年就達到年薪百萬的里程碑，證明當初做的選擇是對的！

▲▼ 。（圖／ 永慶房屋提供）

▲黃黛閔從活動企劃轉職永慶房屋經紀人，在學長姊們的指導下，第一年就達到年薪百萬。

師徒制不怕「沒人理」 學長陪同看屋超安心

「我懂年輕人最怕的就是進入公司之後『沒人理』，這真的是種煎熬。」黃黛閔從完全沒接觸過房地產的門外漢，搖身一變成為房產達人，她透露全靠永慶的「師徒制」。「師徒制」就像武俠小說裡形容的，師父將一身絕學全部傾囊相授，除了店頭學長姐專人指導，每次帶看屋時還會有學長姐陪同，除了避免遇到突發狀況，也能提升顧客服務滿意度。

「我也有買房子的夢想，所以能將心比心了解顧客需求。」黃黛閔最擅長的就是站在顧客的角度，提供專業且實際的建議。她遇過許多不了解市場行情、缺乏相關經驗的買方及賣方，透過手機APP「永慶快搜」，她即時幫助客戶掌握區域物件及行情，幫助更多人實現買屋及賣屋的願望。「我最期待每次簽約時看見雙方開心、興奮的眼神，那是我工作最大的成就感。」

「永慶大聯盟」讓上班變成解任務 加入永慶不怕時機歹歹

▲▼ 。（圖／ 永慶房屋提供）

▲「彈性工作8小時」讓黃黛閔兼顧工作與生活品質，還能時常與朋友相約親近大自然。

黃黛閔認為房仲經紀人是「願意付出就有收穫的工作」，特別是在永慶房屋，不像傳統房仲需要上街發傳單、貼傳單的辛苦工作，透過永慶獨家開發的「永慶大聯盟」平台，讓上班就像玩遊戲解任務一樣有趣，每天上班都抱著期待的心情完成各式任務，任務成功解鎖能獲得永者幣，到「永慶商城」上兌換各種如百貨禮券、餐券及3C商品來犒賞自己。不僅如此，永慶房屋推動「彈性工作8小時」制度，不但讓她找到生活品質，也讓她多了與家人相處的時間。

▲▼ 。（圖／ 永慶房屋提供）

▲自從加入永慶房屋後，黃黛閔再也不用擔心錯過和家人相聚的重要時刻。

面對新冠病毒疫情，許多公司發生無薪假、減薪及資遣的狀況，工作不確性及風險都比當業務還高，黃黛閔說：「我真的很慶幸我選擇永慶房屋，永慶房屋讓我在新人時期前9個月有5萬的保障能夠安心學習，還有不限年資的晉升制度及每人每年最高250萬幸福成家基金，從踏入永慶房屋第一天到現在，快滿兩年了仍是衝勁十足。」黃黛閔期許自己未來能成為圓夢大使：「我在永慶房屋實踐我的夢想，我也要幫助更多人圓滿他們的夢想。」

▲▼ 。（圖／ 永慶房屋提供）

▲黃黛閔期許自己，透過經紀人工作幫助更多人圓滿對「家」的夢想。

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