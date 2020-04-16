　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／謝金河：恐懼與貪婪在一念之間

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

二○二○年開春以來，武漢肺炎疫情帶給全球震懾人心的極大恐懼，到十四日為止，全球確診病例高達一九八．八五萬人，死亡十二．六一萬人，單是美國確診病例就高達六○．五一萬人，死亡人數高達二．五七萬人，歐洲的西班牙、義大利、法國、德國、瑞士、荷蘭、英國都成了重災區，ＷＨＯ協助中國隱匿疫情已成了眾矢之的，川普在十四日正式宣布凍結給ＷＨＯ的經費，全世界在武漢肺炎之後，可能進入新的時代，這當中可能出現幾個重大變化。

一是反全球化浪潮直撲而來，過去三十年中國是全球化最大受益者，全世界企業在比較利益的考量下，紛紛把生產基地移至中國，中國也成為世界工廠，這次疫情大家發現各國凍結防疫物資出口，紛紛尋求產業國家隊，也準備國家出資把海外生產基地移回母國，美國也著手檢討聯合國被中國滲透的組織，這個反全球化動作可能主導未來世界。

二是去中國化的動作會加大，這次疫情重創全世界，各國已著手尋求法律途徑向中國求償，中國一直以來的大外宣也不斷被看破手腳，未來各國去中國化的動作力道會加大，最近法國向中國大使抗議，疫情讓全世界吃足苦頭，但疫情過後，世界也會加速去中國化的動作。

請繼續往下閱讀...

台灣成了全球防疫亮點

三是台灣在疫情中傑出表現成了全世界亮點，這對台灣的國家治理、經濟力的提升有加分效果，這當中台灣的主體意識確立，人民信心提升，資本市場估值也會水漲船高，這次台灣的經濟、資本市場的表現，值得大家另眼相待。

從這三個角度出發，大家可以發現疫情成了干擾投資最大的變數，過去兩年，美中貿易戰主導我們的投資視野，這一次武漢肺炎繃緊了大家的神經，在最恐懼的時候，大家看到確診病例及死亡人數不斷向上攀高，用最悲觀的角度來想，這簡直是世界末日。

大家看到的情景，全世界航空公司停飛，各國景點沒有人，郵輪停駛，全世界封城鎖國，這樣的景象當然是百年一遇，大家從未見過，假如這是未來新常態，那麼地球接近窒息狀態，這是世界末日，於是資本市場崩跌，金融市場全面崩潰，例如：飛機、郵輪不開，油價暴跌一度破二○美元，美元一度暴升，新興市場貨幣暴貶，波音及航空公司、郵輪股票暴跌剩下一成、二成，全球股市跌到令人頭皮發麻。

從元月到三月，這個巨大跌勢呈現在大家眼前，美國道瓊指數暴跌一一三五四，從二九五六八．五七慘跌到一八二一三．六五，代表歐洲的德國股市從一三七九五．二四狠狠跌至八二五五．六五，德國ＤＡＸ指數下跌五五三七．七五，跌幅高達四○．一二％，台股從一二一九七．六四跌到八五二三．六三，下跌三六七四．○一，最大跌幅三○．一二％，相較於歐美股市跌幅較輕。

川普馬其諾防線果然守住

全球股市像世界末日般瘋狂大跌，當時我預測美國股市大跌到了川普的「馬其諾防線」，勢必卯足全力防守，這個馬其諾防線指的是二○一六年十一月八日川普當選美國總統當天道瓊收盤一八三二二．七六，另一個是川普進白宮宣誓就職當天，道瓊指數收盤一九八二六．七九，這次跌至一八二一三．六五，正好落在川普就職當天的位置，美國守住了馬其諾防線，這當中我們可以看到美國Fed連續兩次降息，利率降至零到○．二五％，而且Fed也宣布無限量ＱＥ，再加上史無前例的二兆美元救市方案，這都是史上罕見巨大的救市動作，世界各國也都加大力道，這些吃奶力全用上之後，儘管疫情仍在擴散，但資本市場已率先落底了。

四月九日這一周，美國道瓊指數單周大漲二六六六．八四，這是四十六年以來單周最大漲幅，而全球股市在三月十六日這一天美國道瓊單日出現二九九七．一的超大跌幅後，也開始出現止跌反彈契機，道瓊從最低的一八二一三．六五彈升到二四○四○．五八，已經大幅彈升了五八二六．九三，彈幅達三一．九三％，美國幾個代表性指數如S&P 500從二一九一．八六彈升到二八五一．八五，反彈達三○．一％，Nasdaq從六六三一．四二到八五三一．二三，也大舉反彈二八．六四％，費城半導體指數也反彈三七．五％，歐洲有代表性的德國股市從八二五五．六五反彈到一○八二○．一七，也彈升了三一．○六％。大家原來極度悲觀的台股這次國安基金宣示護盤，結果只出手買了七．五億元，台股已從八五二三．六三反彈到一○四六一．八四，彈升一九三八．二一，彈幅達二二．七三％。

全球股市在疫情仍在擴散蔓延之中，已快速走出了新的格局，美國大跌一萬一千點，彈升了近六千點，台股跌了三六七○點，反彈一九三八．二一，都令市場傻眼，這當中我們看到幾個重要指標，一是油價力守二○美元大關沒有再破底，川普出面協商，油國協議減產，這是重要的一大步；二是美元指數從一○二．九九二拉回來，現在回到九八上下比較令人舒服的位置；三是市場的ＶＩＸ恐慌指數已從八四．八三逐漸拉回到三七．七六，這也是讓市場安心的幾個關鍵指標。

亞馬遜領軍MAGA走強

這當中更值得注意的是，美國股市出現了新的領頭羊，這一次美國MAGA四大龍頭由Amazon領軍走高，Amazon在十三日大漲一三六．七一美元，十四日又大漲一一四．四五美元，股價拉升到二二九二美元，市值達一．一三六兆美元，是美國宅經濟的代表作。另外，大家矚目的Apple也拉升到二八八美元以上，重新站上年線，最大市值的微軟最高來到一七三．七五美元，又逼近先前一九○．七美元天價，市值達一．三二兆美元，這其中Netflix大漲到四一七．八二美元，這是美國股市新代表作。而半導體的AMD、Nvidia也有出色表現，而Tesla股價重返榮耀，又來到七四一．八八美元，市值拉升到一三○六．九億美元，這是美國這一波強勢股。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2087期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
兒欠罰單1萬8...房被法拍　老母到官署下跪無用！執行官：我
施工「突從鷹架上掉落」　新竹2工人高處墜下…1死1傷
快訊／北市又傳砍人！幫派鬥毆亮刀　殺到內湖三總急診室
快訊／安倍晉三正式宣布「日本全國進入緊急狀態」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

精測躋身全球半導體探針卡前20強

台積電下修全年展望年成長15-18%　資本支出維持不變

華為禁令再起　台積電：會讓衝擊減到最低

花旗、高盛、美銀Q1獲利均腰斬　因大幅提列貸款損失準備金

跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

先探／謝金河：恐懼與貪婪在一念之間

「瑞德西韋」中國臨床實驗終止！製藥公司股價重挫4%...分析師驚嘆了

沈榮津今邀服務業喝咖啡　20位員工規模可補助逾60萬元...力拚四月底入帳！

【廣編】樂天宅經濟網路5購爽！國內1.25%正式回歸！

小老闆50萬紓困貸款最快下周上路　路邊賣雞蛋糕也適用

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

精測躋身全球半導體探針卡前20強

台積電下修全年展望年成長15-18%　資本支出維持不變

華為禁令再起　台積電：會讓衝擊減到最低

花旗、高盛、美銀Q1獲利均腰斬　因大幅提列貸款損失準備金

跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

先探／謝金河：恐懼與貪婪在一念之間

「瑞德西韋」中國臨床實驗終止！製藥公司股價重挫4%...分析師驚嘆了

沈榮津今邀服務業喝咖啡　20位員工規模可補助逾60萬元...力拚四月底入帳！

【廣編】樂天宅經濟網路5購爽！國內1.25%正式回歸！

小老闆50萬紓困貸款最快下周上路　路邊賣雞蛋糕也適用

不斷更新／陳俊秀適時安打再得分　樂天5局6比2統一

經痛不用吃藥！他激推「爆CP值暖暖包」還能治失眠 　花不到百元…效果撐3個月

影／小孩早上不許吃粥！張文宏提醒家長要「超級重視」：只能吃這兩樣食物

精測躋身全球半導體探針卡前20強

Panasonic春季新品主軸「宅在家」　影音、居家料理、美容家電齊發

隱退食言？記者追問「朴有天」　公司驚慌掛電話：現在很忙，嘟！

韓女發現被偷拍⋯警察「翻報案資料」私約見面　網怒：難怪會有N號房事件

「每次救都那些人！」　李來希嗆「紓困幹嘛排富」：是要救急還救窮？

臉紅的思春期遭控買榜…公司霸氣護藝人！　「列3疑點」撿到槍開嗆：我們有需要造假？

安倍晉三要給國民發現金 : 不排富，每人10萬日圓！

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

財經熱門新聞

史上最便宜的第二代iPhone SE亮相！　對比前代有五大功能進化

美股道瓊暴跌500點　3月零售慘

「金主呆帳」美國欠WHO會費2億美元

「瑞德西韋」中國臨床實驗終止！分析師驚嘆

國際油價創18年新低　專家預估下周油價調降0.6元

無薪假勞工現身說法！飯店5年資歷突然降薪至2萬3800元　坦言害怕

台積電第一季每股賺4.5元

彰化女孩加入永慶年收破百萬

跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

紓困發現金爭議　經濟部三點說明「錢用在刀口上」

小老闆50萬紓困貸款最快下周上路

勞長許銘春：勞工紓困貸款提工作事實即可申請　最快5月上路

外資點名「新SE概念股」！　大摩預測蘋果Q2出貨4100萬支iPhone

謝金河警告：大浪來襲之際，千萬不要走在極端！

更多熱門

相關新聞

先探／伺服器迎來大旺年

先探／伺服器迎來大旺年

上臉書、Instagram分享生活日常，已是全球大眾生活不可分的一部分，透過Twitter、Youtube發表言論，更是年輕人與世界脈動接軌的日常，甚至，今年來爆發的新冠肺炎疫情，迫使全球民眾居家辦公、遠距教學、在家娛樂，在在催化Google Cloud、Dropbox等各項雲端服務需求高速成長，全球資料中心ＩＰ流量因而往上直竄，催促全球超大型資料中心加速建置，伺服器產業已成為今年不可錯過的明星投資產業。

先探／價值股接棒

先探／價值股接棒

謝金河：後瘟疫時代的新投資想法

謝金河：後瘟疫時代的新投資想法

蘋果悄拉貨　供應鏈漲聲再起

蘋果悄拉貨　供應鏈漲聲再起

聯準會出手穩信心　效果呢？

聯準會出手穩信心　效果呢？

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

新iPhone SE終於亮相

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

名字叫ㄐ一ㄚ　ㄌㄧㄥˊ免費喝迷客夏

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

慶二度0確診！超商限時咖啡買1送1

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面