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WHO預測：若放任病毒「雪崩般肆虐」非洲…釀第4波疫情反噬歐美

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▲奈及利亞,拉各斯,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO專家警告，如果放任病毒肆虐非洲，歐美國家疫情也會捲土重來。圖為奈及利亞最大城市拉各斯（Lagos）的情景。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

世界衛生組織（WHO）公衛與人權中心主任哥斯汀（Lawrence Gostin）於15日表示，他預測，新冠肺炎將「如同雪崩一般」肆虐撒哈拉沙漠以南的非洲地區，如果放任不管，即使歐美國家已經控制住疫情，最嚴重仍可能面臨第四波疫情捲土重來。

哥斯汀15日在BBC的節目中表示，疫情「將如同雪崩一般橫跨撒哈拉沙漠以南，也許還有印度次大陸地區。」他指出，現代社會中，各國連結緊密，就算歐美控制住疫情，只要放任病毒在世上其他地方肆虐，仍會受到影響。

哥斯汀說，如果放任病毒在非洲橫行，「它仍將回到歐洲與美國。事實上，我可以預測，如果它在這些較低收入的國家失去控制，我們將在美國與歐洲看到第二波、第三波甚至第四波疫情。」

哥斯汀被問及美國總統川普凍結WHO資金時表示，他認為，此舉將會「在全球造成毀滅性影響」，疫情期間「世上已有成千上萬的人死亡，實際上，對WHO撤回資金，或至少限制資金，都是非常令人震驚與擔憂的。」

▲非洲,肯亞,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲許多國家醫療公衛體系脆弱，外界擔心遭遇疫情將被嚴重打擊。圖為肯亞的醫護人員。（示意圖／達志影像／美聯社）

《每日郵報》報導，非洲大陸擁有大約13億人口，目前通報超過1.6萬例、876死。公衛專家指出，非洲在疫情發展上比歐美晚了幾周，但病例數上升趨勢卻與歐洲驚人地相似。

此外，歐非兩洲將近20名國家領導人表示，非洲大多地方公衛醫療體系脆弱，如果只能自食其力、應對疫情，任何地方都無法安全度過難關，聯合呼籲國際社會提供協助。

►中國爆因疫情「驅離非洲人」WHO卻控台灣種族歧視　美媒：有沒有搞錯？

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
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