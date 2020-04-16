市場觀望台積電法說會　台股收盤下跌71點失守10400點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（16）日早盤一度大跌120點後逐漸收斂跌勢，力守10400點之上震盪，但尾盤卻又擴大跌點，終場收在10375點、下跌71點或0.69%，成交量1557.58億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以286.5元作收、下跌0.35%；鴻海（2317）終場收在74元、下跌0.13%；股王大立光（3008）以3725元作收、下跌1.97%。

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類股指數漲少跌多，上漲類股如資訊服務類股漲幅近1%，生醫、電子零組件類股則是小漲；玻璃、紡織、汽車、橡膠、觀光、金融等類股則是重挫1%以上。

國泰證期顧問處分析師簡伯儀協理表示，台股早盤一度下跌超過百點，主要是受到美股昨日大跌、美股電子盤今日早盤時段也持續走低，加上台積電今天下午的法說會影響，市場偏向觀望態度。

不過台股在盤中持續縮小跌幅，簡伯儀表示，台股獲利相對穩健，加上今日中小型股票表現活潑，都讓台股在盤中收斂跌勢，但平盤附近仍有信心賣壓，加上美股電子盤也持續走疲，指數還是有不少獲利回補的壓力，影響走勢表現。

今天下午台積電將要舉行法說會，接下來國內外也要公布一連串經濟數據，此時應該如何操作做選股?簡伯儀指出，投資人還是需要先停看聽，等待數據公布狀況再做定奪，加上指數已經漲多，操作上不宜過度追價。