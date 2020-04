老爸切斷WHO金援挨批　川普大兒子狠酸：CNN該改名「習NN」！

▲川普長子小川普(Donald Trump Jr.,左)在推特上狠酸CNN駐白宮首席記者。(圖/路透社)



記者吳美依/綜合報導

美國總統川普14日宣布停止資助世界衛生組織(WHO),被外界批評危害全球健康,替自己政府的防疫失誤轉移焦點。CNN駐白宮首席記者阿寇斯塔(Jim Acosta)在推特上列出總統的「代罪羔羊名單」,但總統的長子小川普(Donald Trump Jr.)也反擊狠酸,「該是時候讓CNN把名字改成習NN(Xi NN)了。

川普14日在白宮記者會上宣布,將停止資助WHO。阿寇斯塔推文寫道,「川普所怪罪、造成新冠肺炎大流行的代罪羔羊:WHO、新聞媒體、民主黨國會議員、州長(沒有他自己)」,之後又補充,「川普怪罪的其他代罪羔羊:中國、歐巴馬政府。」

▲小川普(Donald Trump Jr.)反擊CNN記者。(圖/翻攝Twitter@DonaldJTrumpJr)



小川普轉發這則推文,反擊表示,「也許該是時候讓CNN把名字改成習NN(Xi NN)了。這適合多了。」他的發言人蘇拉斌(Andrew Surabian)抨擊阿寇斯塔「捍衛中國共產黨」,「我相信習近平會真心感謝他的推文。」德州參議員克魯茲(Ted Cruz)也說,「為什麼CNN要替中國共產黨道歉?你應該是個記者,不是中共的宣傳人員。」

川普14日表示,WHO在新冠肺炎防疫方面犯下錯誤,造成許多人死亡,「我今天指示政府團隊停止資助WHO,同時正在進行一項審查,評估WHO在嚴重不當管理、掩蓋新冠病毒傳播方面所扮演的角色。」他說,美國未來將直接向各國提供資金,支持公衛事業,「我們沒有受到(WHO)適當的對待。」

但是,各界專家學者與組織都批評,此舉嚴重危害全球健康,也有人認為,川普高聲反對WHO,只是為了找個代罪羔羊,替自己在防疫方面的錯誤決策轉移焦點。比爾蓋茲(Bill Gates)於15日也透過推特直指,正值世界面臨公共衛生危機,此時凍結給予WHO的資金是危險舉動。

Maybe time for a name change from CNN to Xi NN. It’s much more fitting. https://t.co/vdbEwo8nI5