台積電第一季每股賺4.5元、歷年新高　三項財測皆超越高標

▲台積電今日舉行第一季法說會。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（16）日舉行法說會同時公布業績，第一季每股盈餘為4.51元，超越去年第四季前高4.47元，創下歷年來單季次高紀錄；然而在營收、毛利率和營益率等三項皆超越財測高標，完全不甩市場看空走向，大幅優於預期。

台積電第一季合併營收約3,106 億元，季減2.1%、年增42%；稅後純益約1169.9億元，季增0.8%，年增90%；每股盈餘為新台幣 4.51元。若以美金計算，第1季營收為103.1億元，季減 0.8%、年增45.2%。



毛利率和營益率方面，第1季毛利率為51.8%，營業利益率為 41.4%，稅後純益率則為37.7%。

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從製程來看，7 奈米製程出貨占第1季晶圓銷售金額的35%；10 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 0.5%；16 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 19%。總體而言，先進製程（包含 16 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 55%。

台積電原預估財測，第1季營收在102至103億美元，較 2019年第4季減少約0.8%至1.8%，若以1美元兌換新台幣 29.9 元的匯率計算，營收約為新台幣3049.8億元至 3079.7億元，日前公布3月營收，累計第1季營收為 3105.97億元，超越財測高標。

毛利率及營益率方面，台積電原先預估，因產能利用率提升，毛利率估48.5-50.5%，營益率估37.5-39.5%，兩者皆超越高標。

