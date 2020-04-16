新加坡總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉

▲何晶轉發的影片字幕寫道「蔡英文網軍橫行闖禍」。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）的「Errrr…」貼文引發爭議後，另則大讚台灣醫療防疫貼文也因為引用「蔡英文網軍橫行」為封面標題的影片引起討論，如今她重新修改臉書內文，強調不同意影片的部分內容，直說「我個人欠台灣總統一個道歉」。

何晶在貼文最下方附註，「請忽略下方影片的封面照片，我不同意影片中的部分內容，因為這明顯帶有具偏見的政治口水」，但想分享一對新加坡母子獲得台灣幫助與支持的真實故事，「我不知道怎麼編輯影片，所以我只是在臉書上分享看到的內容，我個人欠台灣總統一個道歉，同時也向她道歉」，希望藉此做出修補。

這則貼文之所以引起網友討論，就是因為何晶在大讚台灣防疫的同時，卻引用了「蔡英文網軍橫行、口罩外交失敗」的影片。

何晶在這段貌似對台灣「口罩外交」政策不滿的影片貼文中大讚台灣醫療防疫，分享新加坡一名婦人帶著孩子到台灣求醫的經驗，大讚台灣醫療給予這名婦人許多支持，她非常贊同，且在對抗新冠肺炎疫情的此時，只有互相幫助才能克服困難，並以中文寫出「大家加油」。

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▼何晶文末寫「我個人欠台灣總統一個道歉」。