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亞美投資級債價值浮現　法人提三大建議

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▲▼台股4/7開盤大漲超過百點，一舉收復萬點大關。隨後開高走低，萬點關卡不過曇花一現，隨即失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲近期投資市場波動大。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

新冠病毒為2020年增添更多不確定性因素，法人建議，近期可選適合中長期佈局的標的逢低進場，例如黃金與亞洲美元投資等級債，目前已來到相對低點，更兼具避險性質，值得投資人多加留意。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，為緩解武漢肺炎疫情造成的衝擊，美國聯準會於3月祭出三大救市措施，即：大幅降息、無上限量化寬鬆、購買公司債；而大幅降息、量化寬鬆過去都曾經採用過，只有購買公司債是首度執行。

請繼續往下閱讀...

許書豪分析，過去的救市動作，大多引導資金到金融體系，這次購買公司債的措施，直接將資金投放到製造業、零售業、工業等實體經濟中，讓許多因為疫情而被迫停工停業的企業，免於資金短缺的壓力，並得以發放薪資等，度過短期的疫情危機。

另外，元大新興亞洲美元債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）研究團隊表示，受疫情影響，債市三月時出現流動性恐慌，使高信評債券遭市場「無差別拋售」，其中亞洲美元投資等級債券利差（截至4月6日，如圖）更已來到275個基點（bps），升破近10年利差均值（169 bps）的正2倍標準差（253 bps）。

從利差偏離程度顯示亞洲美元投資等級債券已來到適合逢低承接、中長線佈局的較佳進場水位，而各國長天期公債殖利率持續維持低點，亦突顯其殖利率優勢。法人提三大建議。

建議一，優先選擇亞洲美元債

亞洲美元債相較於歐美公司債，存續期間較短與收益率較高，在經濟前景能見度不明朗的第二季，在利率波動大的環境下，投資人可望獲得較高的收益率，並降低存續期間價格波動之風險。

建議二：利差大幅偏離，趁機逢低進場

債券利差已大幅偏離，以彭博巴克萊新興亞洲美元投資等級債券利差指數為例，過去10年間僅2011年歐債危機時利差顯著突破正1倍標準差，待風險事件降溫，利差便快速回落，根據統計，自2011年起，當其達正1倍標準差以上時，彭博巴克萊新興亞洲美元投資等級債券總報酬指數未來6個月均呈現正報酬（採月底收盤價計算），平均達4.8%，而目前利差已超越正2倍標準差，建議投資人可考慮逢低分批加碼，或透過定期定額方式進場。

建議三：選擇美元計價債券，降低匯率風險

面對潛在市場變數，美元指數今年上漲3.3%(4/9)，具有避險性質的美元資產，將成為資金避風港，建議投資人可優先選擇美元計價債券，則可降低因風險事件而產生匯率波動之風險。以元大新興亞洲美元債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）為例，即是很適合的標的，建議逢本次市場修正之際，將其納入資產配置，有助提升整體投資組合穩健度。

▼亞洲美元投資等級債利差走勢。（資料來源：彭博資訊，元大投信整理，統計期間2011/1/3~2020/4/6）

▲▼亞洲美元投資等級債利差走勢。（資料來源：彭博資訊，元大投信整理，統計期間2011/1/3~2020/4/6）

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