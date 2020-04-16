無薪假勞工現身說法！飯店5年資歷突然降薪至2萬3800元　坦言「害怕擔心」

▲洛碁大飯店舉辦充電再出發計畫。（圖／勞動部提供）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，不少企業及勞工也受到影響，根據目前最新減班休息統計實施事業單位來到588家，實施人數1萬4821人，一周之內人數爆增6千多人，對此總統蔡英文今（16）日與勞動部長許銘春前往洛碁大飯店訪視勞動部所推出的充電再出發計畫，實地了解企業辦理及勞工參加訓練的情形。

據了解，該飯店在全台共有1600餘間住房，受到疫情影響，目前每天僅剩約100間房間入住，與原本約9成的入住率相差甚遠，因而實施無薪假，該家飯店共有491人，而這波實施減班休息人數為365人，其中有342人參加充電再出發計。

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而此次公司所舉辦的充電再出發計畫的員工鄒毅表示，自己在洛碁大飯店工作5年多，擔任的行政職，在實施無薪假前薪資有3萬出頭，實施無薪假後薪資只剩2萬3800元。

鄒毅說，一開始接到無薪假通知時，內心很害怕擔心這段時間無法支付家庭開銷，因此對於目前勞動部所提出的紓困措施中，雖然可以選擇安心就業計畫直接領補貼，但他經過考量後選擇了可以領全額補貼的「充電再出發計畫津貼」，並且還可以提升自己的工作能力。

他說，目前所上的課程是語文、企業管理等未來工作中都會運用到的技能，因此他也強調，上這個課其實相當不錯。

據勞動部統計，截至昨天為止全台有47家事業單位、1874人參與充電再出發訓練計畫，提供每小時158元、每月最多120小時、最高1萬8960元訓練津貼；如勞工不願參訓，則可以選擇「安心就業計畫」，領取最高1萬1千元的半數薪資差額。