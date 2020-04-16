防疫隔離加速自動化設備擴張　機器人產業前景可期

▲ 疫情使工廠看重無人化重要性，透過建置機器人與自動化設備取代人力。（示意圖／Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒全球，企業與個人的生活與工作模式大幅改變，越來越多人在家辦公，帶動宅經濟蓬勃發展，並減少與人接觸。此外，因為封城和停工，造成全球製造業供應斷鏈，也讓企業思考自動化生產的必要性，使機器人成為企業設備採購重點。

企業深刻體會到工廠無人化的重要性，更多企業「超前部署」建置機器人與自動化設備，畢竟未來世界的疫情發展仍難以預測，惟有透過機器取代人力，才能將企業因疫情造成的傷害降到最低。而在需求端，也可看到國外許多的機器人在消毒、看診、運送、監控疫情上的「抗疫」應用。

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紐約大學商學院教授Arun Sundararajan認為「危機就是轉機」，他指出，這場危機將加速自動化的過渡進程及未來投資，過往人們曾認為，自動化速度可能會因為技術昂貴放緩，但歷史證明，新應用的投資，往往是在危機期間中加速展開進行的。

國泰投信ETF團隊經理人游日傑表示，疫情造就人們保持距離需求，自動化與宅經濟的大趨勢未來仍將持續，可望帶動相關產業營收不斷成長。

納斯達克全球AI及機器人指數(NQROBO)成分股中囊括全球三大機器人公司、iRobot、無人機、自動駕駛等，也都是因本波疫情而相對受惠的個股。國泰AI+Robo追蹤NQROBO，自疫情低點(3/19)至昨(4/15)反彈達27.4%，超越費城半導體指數的22.9%，與納斯達克指數的17.4%。