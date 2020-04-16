漢來美食推「防疫系」甜點搶市　米其林星廚聯名設計攻安心商機

▲漢來美食旗下漢來海港積極突圍，攜手米其林星廚聯名設計防疫系甜點搶市。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

防疫非常時期，餐飲業者積極突圍。漢來美食旗下漢來海港今（16）日宣佈攜手米其林星級甜點名廚聯名設計防疫系甜點，運用毛豆、大黃根等食材製作，從食補提升自身免疫力，搶攻疫情期間的安心商機。

漢來海港品牌長劉子銘表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾的焦慮感同樣向上攀升，漢來海港近期防疫工作再升級，取餐區菜夾每半小時即更換、餐點加蓋、餐檯也加設透明屏障，提供安心用餐環境；另外，從取餐頻率觀察到，消費者對於如何增強自身免疫力亦格外關注。

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為因應目前嚴峻的疫情，劉子銘指出，漢來海港邀請米其林星級甜點名廚－平塚牧人聯名設計一系列防疫系甜點，特別運用甜酒釀、毛豆、白木耳、旦蕉、大黃根等能增強體力、提升免疫系統的食材來製作甜點，讓消費者能吃出健康，並藉由甜蜜的滋味療癒連月來緊張心情。

擁有「舌尖建築師」稱號的平塚牧人指出，「酒釀起司蛋糕」，選用台灣的甜酒釀融入起司乳酪中，除了顛覆法式甜點的傳統思維與味覺，更是一款結合東方與西方中極佳的發酵食品所做成的蛋糕，希望饕客們在品嘗甜點的同時也能吃進豐富的益生菌，進而提高免疫力。



針對今年的營運展望，漢來美食表示，旗下各餐廳自1月底起推出便當、合菜、冷凍熟食外賣，至今已邁入4.0版本，甚至設立臨街專櫃，方便顧客以「得來速」的方式拿取餐盒，原本預計年底才要上市的乾拌麵，也快馬加鞭的趕工研發，可望在五月中旬全面舖貨上架，首批量產約40萬包，搶進電商通路，挹注營運表現可期。

依據財報，漢來美食2020年3月營收1.4億元，受到疫情的影響，較去年同期減少51.76%，第一季整體業績約8.4億元較去年同期減少18.52%。