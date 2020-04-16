「金主呆帳」美國欠WHO會費2億美元　比爾蓋茲年捐數字曝光…輾壓其他國家

▲世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）受爭議，惹怒美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）14日宣布，停止金援世界衛生組織（WHO），引起各界議論紛紛。端看世界衛生組織捐款資料，美國是目前WHO最大的金主，2019年捐款超過4億美元，相比之下，中國的捐款僅4400萬美元，相差10倍，然而，美國目前積欠WHO會費約2億美元，也尚未繳清。

根據世界衛生組織官網介紹，WHO的資金來自於「會費」（assessed contributions）與「自願捐款」（voluntary contributions），每兩年捐款1期。其中，會費是WHO會員國所繳納的費用，例如根據該會員國的財富與人口狀況作為計算，再依規劃預算進行百分比比例；其餘的資金為自願捐款，則是各國決定。

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WHO會員國繳交的會費，佔不到資金總額的四分之一，也就是說，各國捐款是WHO最主要的經費來源，而目前最大金主正是美國。以2019年財報為例，美國捐款給WHO超過4億美元，約占WHO總預算的15%；相比之下，中國捐款約4400萬美元，相差10倍。不過，美國目前積欠會費約2億美元，尚未繳清，捐獻也多指定特殊用途。

另根據世界衛生組織2018至2019年報表，在美國之後，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）旗下的「比爾及梅琳達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）年捐超過2億美元，其他重要捐助單位的還有全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、英國等。

自從新冠肺炎（COVID-19）疫情發生，中國已捐助給WHO超過2000多萬美元，與英國捐款數字相當；科威特與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）也分別捐出4000萬和3300萬美元；日本更捐出4750萬美元。反觀，美國捐不到1500萬美元。

川普指控，WHO提供錯誤建議，並「以中國為中心」，因此他準備要收掉美國的金援，讓各界議論紛紛。WHO多名官員也相繼解釋，現在全世界正處於新冠肺炎疫情大流行，不應是減少經費的時候。據路透社引述，倫敦衛生流行病學教授海曼（David Heymann）也表示，如果世界衛生組織失去經費，將可能有災難發生。