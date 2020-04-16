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疫情黑天鵝打亂市場　投資人掌握3要點防堵資產破口

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▲外幣，鈔票，現金，錢，紙鈔。（圖／pakutaso）

▲疫情衝擊全球金融市場，民眾防堵投資破口掌握3要點，調整布局方向。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，金融市場震盪劇烈，投資人資產甚多「破口」，中信銀行表示，疫情打亂原有市場節奏，投資布局也需調整，建議把握3要點，包括耐心、斷捨離、停看聽，讓「確診」的投資部位加速痊癒。

中信銀行指出，面對慘跌的投報率，投資人要有耐心，一旦疫情和緩，被壓抑的需求勢將爆發，回到原本成長軌道，只要持有標的穩健，如投資等級債、民生必需相關的公用事業類股、未來趨勢相關的5G、雲端經濟類股等，無需急著認賠殺出，可考慮利用定期定額撐到微笑曲線反轉時刻。

請繼續往下閱讀...

不過，中信銀行也提醒，若持有疫情「慘」業相關標的，如短期間虧損20、30個百分比，建議忍痛「斷捨離」，與其花長久時間等回彈，不如投入更有機會的市場。

最後，針對投資布局進行調整的投資人，中信銀行表示，切記「停看聽」，觀察美歐疫情是否趨緩、中國大陸復工後有無二次感染爆發、金融市場流動性惡化或改善、企業是否發生連鎖信用違約等4大面向來決定投入時機。

中信銀行提醒，市場動盪之際，將避險貨幣美元列為資產配置核心部位是必要策略。根據中信銀行內部統計，今年3月線上換匯交易筆數較今年2月成長近5成，顯示在防疫期間，民眾越來越仰賴線上理財。

此外，中信銀行4月「17換匯吧」快閃換匯活動將於17日上午9時至下午3時30分進行，當日上午9時至中午12時將推出共計1,888組新台幣兌換「美元」或「當日公布驚喜幣別」的限量線上換匯優惠，美元最高可減免3.5分，未搶到限量優惠的民眾，當日線上換匯仍可享新台幣兌換14種外幣即期匯差優惠，美元最高可減免2分。

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