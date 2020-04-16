旅館業大放無薪假　蔡英文訪視業者舉辦充電再出發

▲總統蔡英文訪視勞動部「充電再出發訓練計畫」。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，不少企業及勞工也受到影響，對此總統蔡英文今（16）日語勞動部長許銘春前往洛碁大飯店訪視勞動部所推出的充電再出發計畫，實地了解企業辦理籍勞工參加訓練的情形。

蔡英文表示，這次疫情影響全球，台灣因為政府的超前部屬及企業與國人的共同努力，疫情得以獲得良好控制，但疫情也對產業及就業市場造成衝擊，首當其衝的就是觀光旅遊相關產業，為此，政府也會持續透過相關紓困及振興方案協助勞工及產業。

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勞動部表示，目前所推出的相關紓困措施，都是為協助勞工，這次特別針對疫情對產業經濟與勞工衝擊影響，而推出充電再出發訓練計畫擴大補助、安心就業計畫、安心即時上工計畫等措施。

勞動部勞動力發展署北分署科長陳敏雪表示，今天總統來訪視的洛碁大飯店集團，是目前北區最減班休息（俗稱無薪假）通報人數最多的，洛碁大飯店全台一共有17家分店共491人，目前通報無薪假人數為491人，其中有365人進行充電再出發計畫，其中這些無薪假人數所減損薪資大概落在1萬1千多元。

陳敏雪說，洛碁大飯店是在4月1日通報，並在連假過後8日開始辦訓，主要受訓的課程為語文課程，例如日文、韓文、英文等以便未來可以接待客人。

