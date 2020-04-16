全球首宗「屍傳人」！　泰國法醫疑似遭大體感染確診病逝

▲泰國這名法醫被懷疑是遭到大體感染新冠病毒。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／綜合外電報導

泰國日前傳出1名法醫因感染新冠肺炎死亡，由於當時泰國的感染案例絕大多數都是境外移入，並沒有出現社區傳播的情況，因此有科學家懷疑，這名法醫的感染來源可能是病逝患者的遺體，並在《鑑識與法律醫學雜誌》（Journal of Forensic and Legal Medicine）中提及此例，稱其為全球首起藉由屍體染疫的案例。

根據BuzzFeed與《太陽報》報導，泰國曼谷RVT醫療中心的Won Sriwijitalai與海南醫學院的Viroj Wiwanitkit在期刊中提到這個死亡案例並寫道，截至3月10日前，泰國有1名護理人員與1名法醫確診，然而法醫接觸感染病例的機會非常小，但他們卻有很大的機會接觸到「生物樣本與屍體」。

作者因此推斷，該名法醫可能是遭到屍體傳染。他們提到，「目前（泰國）沒有關於感染新冠病毒遺體的確切數據，因為在驗屍時採檢『是否感染新冠病毒』並非常規作法。」但作者也提醒，「儘管如此，控制感染與採取基本的預防措施是必要的。法醫應該穿戴防護設備，包含防護衣、手套、護目鏡、防護帽以及口罩。」他強調，手術室的消毒程序也同樣適用於法醫部門。

事實上，泰國的醫療部門3月25日才表示，因感染新冠肺炎而死亡的屍體不具有傳染性，然而世界各地的殯葬工作業者卻紛紛提出相關疑慮。