　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球首宗「屍傳人」！　泰國法醫疑似遭大體感染確診病逝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法醫，解剖。（圖／視覺中國）

▲泰國這名法醫被懷疑是遭到大體感染新冠病毒。（圖／視覺中國）

記者王佩翊／綜合外電報導

泰國日前傳出1名法醫因感染新冠肺炎死亡，由於當時泰國的感染案例絕大多數都是境外移入，並沒有出現社區傳播的情況，因此有科學家懷疑，這名法醫的感染來源可能是病逝患者的遺體，並在《鑑識與法律醫學雜誌》（Journal of Forensic and Legal Medicine）中提及此例，稱其為全球首起藉由屍體染疫的案例。

根據BuzzFeed與《太陽報》報導，泰國曼谷RVT醫療中心的Won Sriwijitalai與海南醫學院的Viroj Wiwanitkit在期刊中提到這個死亡案例並寫道，截至3月10日前，泰國有1名護理人員與1名法醫確診，然而法醫接觸感染病例的機會非常小，但他們卻有很大的機會接觸到「生物樣本與屍體」。

作者因此推斷，該名法醫可能是遭到屍體傳染。他們提到，「目前（泰國）沒有關於感染新冠病毒遺體的確切數據，因為在驗屍時採檢『是否感染新冠病毒』並非常規作法。」但作者也提醒，「儘管如此，控制感染與採取基本的預防措施是必要的。法醫應該穿戴防護設備，包含防護衣、手套、護目鏡、防護帽以及口罩。」他強調，手術室的消毒程序也同樣適用於法醫部門。

事實上，泰國的醫療部門3月25日才表示，因感染新冠肺炎而死亡的屍體不具有傳染性，然而世界各地的殯葬工作業者卻紛紛提出相關疑慮。

ET快訊
新加坡總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉
新iPhone SE超夯　台灣大哥大即刻開放預約
蘋果全系列「最低1折」特賣！這款iPhone現省2000..
分手羅志祥傳5周…周揚青突PO：來剪髮！變「耳下全光男生頭」
台中工地意外！1人「遭電擊卡天花板隔間」　命危搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吃幼鼠充饑！餐廳倒閉失去食物來源...老鼠餓癱街頭

新加坡總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉

日政府考慮追加「緊急狀態」對象地區　愛知、京都、北海道都上榜

WHO經費曝光！比爾蓋茲「2年豪捐159億」　完勝中國6倍

剛生小孩疫情卻害他失業　新手爸爽中樂透9千多萬「每月可領37萬」

全球首宗「屍傳人」！　泰國法醫疑似遭大體感染確診病逝

帶死去患者家屬去隔離　醫生慘被150鄉民亂石狂砸滿身是血！

「有國家很關切早期疫情」　WHO特使影射川普斷金援：指責之後再說

監獄擔心群聚感染讓他提早出獄　「隔天就犯下殺人案」再被關

紐約州長連線採訪中…CNN主播弟自爆「妻子也染疫」味覺、嗅覺都喪失

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

熊熊曖昧男又+1！特斯拉男公主抱回家　喝茫躺懷裡「短上衣拉高險走光」

吃幼鼠充饑！餐廳倒閉失去食物來源...老鼠餓癱街頭

新加坡總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉

日政府考慮追加「緊急狀態」對象地區　愛知、京都、北海道都上榜

WHO經費曝光！比爾蓋茲「2年豪捐159億」　完勝中國6倍

剛生小孩疫情卻害他失業　新手爸爽中樂透9千多萬「每月可領37萬」

全球首宗「屍傳人」！　泰國法醫疑似遭大體感染確診病逝

帶死去患者家屬去隔離　醫生慘被150鄉民亂石狂砸滿身是血！

「有國家很關切早期疫情」　WHO特使影射川普斷金援：指責之後再說

監獄擔心群聚感染讓他提早出獄　「隔天就犯下殺人案」再被關

紐約州長連線採訪中…CNN主播弟自爆「妻子也染疫」味覺、嗅覺都喪失

三星在台發表「無邊際」8K QLED電視　S20 Ultra 5G當贈品

SBL／裕隆搶晉級　許皓程：老將體能調整是關鍵

口罩拚外交！他誤說成「口交」　台東國民黨書記長記者會冏很大

防疫新主張！　彰化議會國民黨團：就是要現金跟口罩

辣妹作陪好爽「歌照唱舞照跳」…下一秒慘了！2小吃部恐遭罰百萬

台南防疫關懷包供應充足　持續備貨5000份

WNBA虛擬選秀　網路發達讓參加者四散各地

LIVE／爭議夫妻回台註記「長榮事前不知」　指揮中心14:00說明

桃園航空城徵收2599公頃土地「衝擊1.6萬人」　環團要求暫緩補環評

韓國瑜聲請反制罷免法律戰首開庭！　罷韓律師備「8理由」對決

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

國際熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

白宮：台曾通報人傳人遭WHO已讀不回

大阪醫護「穿垃圾袋」當防護衣！　台灣火速捐1.2萬件雨衣

清水中體液沒賺還倒賠　全球最知名「泳池」退役

川普撤資WHO　譚德塞似乎找到新金主！

全球增至13萬死　204萬7731例確診

中國水壩阻斷湄公河　泰國水位暴降3公尺

議程竟沒列疫情討論　WHO公告又急撤

何晶：我欠台灣總統一個道歉

美國暴增3.1萬例確診！13.3萬人魂喪疫病

歐盟回應川普暫停對WHO金援：深表遺憾

華郵：台灣應加入WHO　中國不要政治操作

更多熱門

相關新聞

何晶：我欠台灣總統一個道歉

何晶：我欠台灣總統一個道歉

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）的「Errrr…」貼文引發爭議，繼昨日分享網路節目提及網軍出征等內容的貼文後，她如今重新修改內文，強調不同意影片的部分內容，直說「我個人欠台灣總統一個道歉」。

日政府考慮宣布愛知、京都、北海道進入「緊急狀態」

日政府考慮宣布愛知、京都、北海道進入「緊急狀態」

辣妹作陪好爽「歌照唱舞照跳」…下一秒慘了！

辣妹作陪好爽「歌照唱舞照跳」…下一秒慘了！

金門3警截「運鈔車」扣3百萬.....幕後金主曝光超傻眼

金門3警截「運鈔車」扣3百萬.....幕後金主曝光超傻眼

泰國籃運協會主席捐400萬份口罩

泰國籃運協會主席捐400萬份口罩

關鍵字：

新冠肺炎東南亞要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

新iPhone SE終於亮相

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

白宮：台曾通報人傳人遭WHO已讀不回

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面