帶死去患者家屬去隔離　醫生慘被150鄉民亂石狂砸滿身是血！

新冠肺炎(COVID-19)疫情讓許多醫護人員在前線辛苦救人,印度北方邦近來卻發生,醫護人員帶死去病患的家屬前去隔離時,竟然被150名當地民眾狂扔石頭攻擊,導致頭部與臉部流血受傷。

這起誇張事件15日發生在北方邦的莫拉達巴德縣(Moradabad),從影片中可看到,病患與醫生要登上救護車時,大批鄉民竟然開始朝救護車狂砸石頭,即使警察到場也是一樣,造成醫生與警察總共3人被砸傷,警車與救護車也被嚴重破壞,還有滿地的石頭。

救護人員表示,「我們前往死者的家,要帶4名家屬前去隔離時,當我們的團隊與病人一起登上救護車時,現場突然湧出一群人對我們扔石頭,我們都受傷了,幸好警方後來趕到現場。」

警官帕塔克(Amit Pathak)表示,家屬一上車,現場約有150人開始砸石頭,導致救護車與警車遭到破壞,已成立專案小組嚴加調查,目前已逮捕到17名涉案人士,其中包含7名婦女,之後將會以國家安全法進行起訴。

